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06.06.2020 - 13:33 | | DHA

Cinayet şüphelisi bağ evinde yakalandı

Gaziantep'te kasten adam öldürme suçundan 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ramazan Kirazoğlu (32), babasına ait bağ evinde yakalandı.

Cinayet şüphelisi bağ evinde yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ve Arıl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kasten adam öldürme ve mühürde bozma suçlarından aranan Ramazan Kirazoğlu'nun yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları fiziki ve teknik takip sonucu şüphelinin Kabasakız Mahallesi'nde babasına ait bağ evinde saklandığını belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Ramazan Kirazoğlu adliye sevk edildi.

Bakan Akar'da terhis ve celp açıklamasıBakan Akar, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta da son derece azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz." dedi.
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