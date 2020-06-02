‘Cinayetin nedeni yüksek ses müzik’

Ankara Etimesgut’ta Alsancak Mahallesi’nde önceki gün akşam saatlerinde Barış Çakan ve arkadaşı B.A. yolda yürürken, park halindeki araçta bulunan A.B., K.Y. ve Ö.Y.’ye yüksek sesle müzik dinledikleri için uyarıda bulundu. Bunun üzerine taraflar arasında çıkan kavgada bıçaklanan Barış Çakan yaşamını yitirdi. A.B., K.Y. ve Ö.Y.’ye ise sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.



Olayın ardından sosyal medyada yayılan “Kürtçe müzik dinleyen genç bıçaklanarak öldürüldü” iddiaları üzerine Ankara Valiliği, şu açıklamayı yaptı: “Olay, maktul ve yanındaki arkadaşının Kürtçe müzik dinlemesine şüpheli karşı tarafın müdahalesi üzerine değil, tam aksine maktul ve arkadaşının, şüphelileri araç içinde ezan okunması nedeniyle yüksek sesle ve etrafı rahatsız edecek tarzda müzik dinlememeleri konusunda ikazda bulunması üzerine başlamıştır. Maktulün arkadaşı B.A. ifadesinde olayın bu şekilde başladığını belirtmektedir. Konunun başka mecralara çekilmesinin iyi niyetten uzak olduğu aşikardır.”

İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı da, “Bu iddiaları ortaya atanlar, yıllardır bu konuyu istismar eden provokatörlerdir” açıklamasında bulundu. Barış Çakan’ın babası Nihat Çakan, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, akşam ezanından 10 dakika önce abdest alan oğlu Barış Çakan’ı, mahalle arkadaşı B.A.’nın dışarı çağırdığını söyledi.













‘Arkadaşı kaçmış’



Oğlu dışarı çıktıktan yaklaşık 20 dakika sonra arkadaşı B.A.’nın, telefonla arayarak Barış’ın eve gelip gelmediğini sorduğunu ifade eden Çakan, “Arkadaşı dedi ki, ‘Biz kavga ettik, ben kaçtım, onu göremiyorum’. Bunun üzerine evden fırladım. Arkadaşı olay yerini söyledi, polis, ambulans gelmiş. Gittik baktım, üç kişi tarafından bıçaklanmış” dedi. Çakan, “Bunlar dışarıdayken, aracın içerisinde üç kişi müzik dinliyormuş, o esnada da ezan okunuyormuş. Oğlumun arkadaşı, ‘Ezan okunuyor şunun sesini biraz kısın, ezan bitsin’ diyor. Karşı taraf da diyor ki, ‘Sen bana İslamiyeti mi öğreteceksin?..’ Kavga ediyorlar, arkadaşı kaçıyor, bizim çocuk ellerinde kalıyor. 3 kişi birden saldırıyorlar” diye konuştu. Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Barış Çakan’ın ailesini ziyaret etti.



‘Provokasyona müsaade yok’



İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan yaptığı açıklamada, olayın belirli çevreler tarafından kasıtlı bir şekilde manipüle edildiğini belirterek “Devletimiz, kamu huzur ve güvenliğinin zafiyete uğratılmasına, yalan haberlerin ve algı operasyonlarının zihinlerimizi işgal edip bizi esir almasına asla müsaade etmeyecektir” dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de “Katillerin eylemi insanlık dışıdır. Provokasyon şebekesi ise daha da insanlık dışı bir istismar peşindedir” dedi.