Çin’de görevli öğretim üyesi Evrim Kanbur Milliyet’e konuştu: Salgın alarmı devam ediyor

Çin’de Jiatong Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan ve yedi yıldır Şanghay kentinde yaşayan Evrim Kanbur, koronavirüs salgının başlangıcından bu yana ülkede neler yaşandığını, ne gibi önlemler alındığını ve son durumu Milliyet’e anlattı. “Expat Neighbors” adlı komşuluk platformunun kurucusu Kanbur, şunları söyledi:

- Çin’de şu an vakalarda çok ciddi bir azalma olmasına rağmen yurtdışından dönen Çin vatandaşlarında ciddi oranda pozitif vaka tespit ediliyor. Ülke sınırlarını yabancılara kapattı. Çalışma ve oturma izni olanlar bile şu anda Çin’e giriş yapamıyor. Sınırlarını kapatmamak için çok direndiler ama içeride de insanlar tedirgin olmaya başlamıştı.

- Şanghay’da işyerlerinin yüzde 70’i açıldı. Ama belli koşullarla. Örneğin restoranlar bir kişi bir masada oturacak şekilde olacak. Restorana aynı anda alınabilecek müşteri sayısına kısıtlama getirildi. Kurallara uymayan işletmelerin işletme lisansları tamamıyla iptal ediliyor.

Klima yasağı

- Okullar hala kapalı, burada online eğitim devam ediyor. Bazı eyaletlerde okullar kademeli olarak açılıyor ama Şanghay’da hala risk söz konusu olduğu için okulların açılış tarihi henüz belli değil.

- İş yerlerinde bir toplantı odasında 4 kişi bulunacak ve her köşede biri oturacak şekilde bir uygulama var. Bununla birlikte işyerlerinde klimaların açılmasına izin verilmedi. Burada birçok iş yeri ve ev, klima ile ısınıyor. Havalar soğukken bu durumda zorlananlar oldu, ama neyse ki havalar yavaş yavaş ısınıyor.

O pazarlar kapandı

- Çinlilerin çoğu özellikle Şanghay gibi modern şehirlerde oturanlar, vahşi hayvan pazarlarının kapanması gerektiği görüşünde. Herkes bu tür etleri yemiyor. Hatta Çin’e uçarken, emekli bir Çinli öğretmen çekim yaptığımı görünce bulduğu her fırsatta yanıma gelip kameraya doğru “Bu vahşi hayvan pazarları yasaklansın, bunları herkes yemiyor, bizi yansıtmıyor bu durum” demişti.

- Vahşi hayvan ticareti ve tüketimi 17 Şubat’ta tamamen yasaklandı. Ancak bazı uyanıklar yasal boşluklardan faydalanıp ticarete devam ettiler. Sorumlu kişiler görevlerinden alındılar. Şu anda semt pazarımız hiç olmadığı kadar temiz. Ama eskisine oranla tek tük insan alışveriş yapıyor. Çünkü insanlar tedirgin. İnsanların çoğu online alışveriş yapıyor.

2. dalga endişesi

- Henan eyaletindeki Jia kasabası yeniden tam karantinaya alındı. Bu kasabadaki hastanede çalışan Dr. Liu, ocak ayında Vuhan’dan geldikten sonra 14 günlük karantinanın ardından görevine döndü. Ancak son testi pozitif çıktı. İki çalışma arkadaşına ve yakınına virüsü bulaştırdığı kesinleşince, iletişimde bulunduğu herkesi karantina altına alındılar. Ardından da olası ikinci bir dalga endişesinden dolayı bütün kasaba komple karantina altına alındı. Bunun öncesinde halka duyuru yapılıp, gıda takviyesi yapmaları istendi. Şu anda doktor Liu’nun bu virüsü nasıl ve kimden kaptığı araştırılıyor. Bununla birlikte Yunnan eyaletinde de 19 kara ve 14 nehir giriş çıkışı kapatılarak şehirden hiçbir Çin vatandaşının ayrılmasına izin verilmemekte. Kısa bir süre önce Şanghay’da ziyarete açılan turistik alanların da tekrar kapanması kararı alındı.