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11.03.2020 - 16:12 | | DHA

Çinli turistlere taciz şüphelisi kardeşler yakalandı!

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde, yaşları 13 ve 17 olan iki erkek kardeşin bir grup Çinli turisti elle taciz anı, apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), iki kardeşi yakalayarak, gözaltına aldı.

Çinli turistlere taciz şüphelisi kardeşler yakalandı!

Olay, geçen 3 Ocak'ta, Pamukkale Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşandı. Pamukkale'ye tatile gelen Çinli turistler Lopıng Zhang (41), Xın Tang (23), Jun Zhou (43) ve Nıanxıa Yang (34), apartman girişi ve asansör önünde elle taciz edildi. O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, turistlerin kiraladıkları daireye girmek için apartmana gelişi, onları takip eden iki kişinin peşlerinden gelmesi ve turistlerin elle taciz edildiği anlar yer aldı.

Olay sonrasında kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'nın dedektifleri JASAT, zanlıların Yılmaz K. (17) ve kardeşi Onur K. (13) olduğunu belirledi. Taciz olayının yaşandığı apartmandaki kamera kayıtları ve ardından çevredeki kamera kayıtları olmak üzere toplam 40 saatlik görüntü kaydı incelenerek, zanlılar tespit edildi. Zanlılar, dün yakalanarak, gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri sonrası bugün adliyeye sevk edilen zanlılar,  adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

 

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