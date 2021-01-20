Yapılan itiraz üzerine yerel mahkemenin kararını bozan İstanbul 25. Bölge Adliye Mahkemesi’nin verdiği kararda, Arda Turan’ın olay öncesinde Özlem Şahin’i tanımadığını, medeni durumunu bilmediğini söylediğini ancak Berkay Şahin ve eşi Özlem Şahin’in ise Arda Turan ile daha önceden aynı yerde oturup yemek yediklerini, birbirlerini tanıdıklarını söyledikleri belirtildi.



Arda Turan ile Özlem Şahin arasında bir konuşma geçtiğinin iki tarafın beyanıyla sabit olduğu belirtilen kararda, konuşma içeriğinin tanıklardan sorulmasının zaruri olduğu belirtildi. Kararda, “Bu hususlarda yeterli tartışma yapılmadan ve soruşturma aşamasında beyanları alınan Burak Yılmaz ve Onur Ürkmez’in tanık olarak beyanları alınmadan eksik araştırmayla karar verilmiştir. ‘Cinsel taciz’ suçunun sübuta erdiğine kanaat getirilmesi halinde, Arda Turan için ‘basit yargılama usulü’ ile kararın yeniden değerlendirilmesi gerekir” ifadeleri yer aldı. Turan, “cinsel taciz” suçundan yeniden yargılanacak.