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27.01.2021 - 00:33 | | AA

Cip su kanalına düştü, şoför olay yerinden kaçtı

Samsun'da cipin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kazadan sonra olay yerinden kaçan Kerim K. ise geldiği hastanede alkollü araç kullanmaktan polis tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlkadım ilçesi Tepecik Mahallesi çevre yolunda Kerim K'nin kullandığı 34 DGE 632 plakalı cip, su kanalına devrildi.

Kazada, araçta bulunan ve ağır yaralanan Ersin Güney, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazadan sonra olay yerinden kaçan Kerim K. ise geldiği hastanede alkollü araç kullanmaktan polis tarafından gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da, genç kızın öldüğü kaza kameradaŞanlıurfa'da yolun karşısına geçmek isteyen Elif Bereket (18) otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Genç kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.
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