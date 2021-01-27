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27.01.2021 - 17:30 | | DHA

Çırağını dövdüğü triger kayışı 'silah' sayıldı! 2 yıl hapis verildi

Konya’da, iş yerindeki malzemeyi kırdığı iddiasıyla çırağı M.A.'yı (18) triger kayışıyla dövdüğü iddiasıyla tutuksuz yargılanan usta Fatih Saka’nın (35), kullandığı suç aleti 'silah' sayıldığı için 'kasten yaralama' suçundan iyi hal indirimiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çırağını dövdüğü triger kayışı 'silah' sayıldı! 2 yıl hapis verildi

Açık öğretim lisesi öğrencisi M.A., tavsiye üzerine 2019 yılının Temmuz ayı başında, Karatay Motorlu Sanayi Sitesi'nde, oto tamir ustası Fatih Saka'nın iş yerinde çırak olarak işe başladı. M.A., 7 Temmuz'da tamir aletlerinden birini yere düşürdü. Saka da "Malzemeleri düşürüp konsantrasyonumu bozuyorsun, beni sinir ediyorsun" diyerek, M.A.'yı triger kayışıyla dövdü. Bacakları ile vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan M.A., iş çıkışı kuzeninin yardımıyla eve gitti. Durumu fark eden aile, Özalkent Polis Merkezi'ne giderek, şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Saka, suçlamaları kabul etmeyerek, çırağın kendisine iftira attığını ileri sürdü. Saka, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İTİRAZ ÜZERİNE TUTUKLANDI

Ailenin avukatı ise Fatih Saka'nın serbest bırakılmasına, M.A.'nın psikolojisinin şiddet nedeniyle bozulduğu gerekçesiyle itiraz etti. M.A.'nın yapılan sağlık kontrolünde bacakları ve boynunda ciddi derecede doku zedelenmesi meydana geldiği saptandı. Ayrıca M.A., savcılık kararıyla psikiyatri heyetiyle görüştürüldü. Fatih Saka'nın kendisine triger kayışıyla 30 veya 40 defa vurduğunu anlatan M.A., gözünü kapattığında ustasını karşısında gördüğünü, uyku problemi yaşadığını, uyuduğunda da rüyasında 'Usta vurma' diyerek ağladığını kaydetti. Bunun üzerine M.A., psikolojik tedavi görmeye başladı. Fatih Saka da eylül ayında ikinci kez gözaltına alınıp, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'çocuğa karşı eziyet' suçundan tutuklandı.

'2 TOKAT ATTIM' DEDİ, TAHLİYE OLDU

Konya 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'çocuğa karşı eziyet ve kasten yaralama' suçundan 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Fatih Saka, ilk duruşmada, suçlamaları kabul etmeyerek, sadece 2 tokat attığını iddia etti. Fatih Saka, savunması alındıktan sonra üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile tutuklu kaldığı süre ve delillerin büyük ölçüde toplanmış olması, karartılma ihtimali bulunmaması gerekçeleriyle tahliye edildi.

TRİGER KAYIŞISI 'SİLAH' SAYILDI

Tutuksuz yargılanan Fatih Saka, davanın duruşmasında son kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti, Saka'nın M.A.'yı dövdüğü triger kayışını 'silah' sayarak, eylemini silahla gerçekleştirdiğini belirtip, 'kasten yaralama' kapsamına girdiği gerekçesiyle 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, Saka'nın duruşmadaki 'iyi hali'ni göz önüne alarak, cezayı 2 yıl 1 aya indirdi.

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