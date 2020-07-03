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03.07.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet-DHA

Çirkin paylaşımı yapan firari FETÖ’cü çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın şahsına ve ailesine sosyal medya üzerinden hakaret eden kişilere yönelik çalışmalar sürüyor.

Çirkin paylaşımı yapan firari FETÖ’cü çıktı

Tespit edilen 35 hesap yöneticisinden 16’sı gözaltına alındı. Şüphelilerden 5’i ifadeleri alındıktan sonra, 1’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin’de önceki gün gözaltına alınıp tutuklanan E.B.’nin örgüt bağlantısı olup olmadığını araştırılırken, İstanbul’da M.F.K. (26) ve Erzurum’da F.K. tutuklandı. M.F.K.’nın paylaşımları nedeniyle pişman olduğunu, Bakan Albayrak ve eşinden özür dilediğini söylediği öğrenildi.

Kırmızı bülten

Soruşturmanın Konya ayağında hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheli Onur İnceoğlu’nun (36) FETÖ’nün sözde Konya il yapılanmasında “bölge imamı” olduğu belirlendi. Konya’da 2017’de görülen FETÖ çatı davasının sanığı olarak aranan ve firari olduğu için dosyası ayrılan İnceoğlu’nun Almanya’da olduğu değerlendirilirken, şüpheli hakkında iade talebinde bulunacak olan Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, bu talebin karşılanmaması halinde “kırmızı bülten” talepnamesi düzenleyeceği öğrenildi. Konya’daki FETÖ çatı davası iddianamesinde, sanığın örgütün il yapılanmasında oluşturulan sözde Selçuklu eyaletinde “küçük ve büyük bölge imamlığı” yaptığı, örgüte finans sağladığı, örgütle ilgili faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

İddianamede, darbe girişiminden yaklaşık bir ay sonra hakkında yakalama kararı çıkarılan şüpheliyle ilgili tanık ifadelerinde de sanığın FETÖ mensubu olduğuna ilişkin beyanların yer aldığı bilgisi paylaşıldı. HTS kayıtlarıyla ilgili tespitlere de yer verilen iddianamede, İnceoğlu’nun soruşturma dosyasına isimleri yansıyan diğer şahıslarla otel birlikteliklerinin tespit edildiği ve iki GSM hattı üzerinden ByLock programını kullandığının  belirlendiği belirtildi.

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