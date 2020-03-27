Çizgili Denizci Tişörtü doodle nedir, ne anlama gelir? Google Çizgili Denizci Tişörtü ile ilgili neden doodle yaptı?

Google, özel insanları ve özel günleri doodle yaparak milyonlarca insanın o kişi hakkında veya o özel gün hakkında bilgilenmesini sağlıyor. 27 Mart 2020 Cuma günü ise Google'da Çizgili Denizci Tişörtü doodle oldu. Google kullananlar ise bu duruma şaşırarak arayışa geçti. Çizgili Denizci Tişörtü özelliği nedir, neden doodle oldu?

ÇİZGİLİ DENİZCİ TİŞÖRTÜ ÖZELLİĞİ NEDİR, NEDEN DOODLE OLDU?





Tarihte 1858 yılında 27 Mart tarihinde Fransız Donanması Çizgili Denizci Tişörtü ‘Breton Stripe’ olarak bilinen şeyin denizcilerin resmî iç çamaşırı olacağına karar vermişti. Kıyafetin sembolik ve pratik bir hedefi olan 21 şeridi bulunuyordu. Napolyon Bonapart’ın zaferlerinin her biri için bir şerit tişörte işlenmişti ve bu çizgiler denize düşen denizcileri tespit etmeye yarıyordu.