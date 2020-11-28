Çocuk gelin protokolü imzalandı

Aşiret liderleri, ‘Erken yaşta ve zorla evlilik ile mücadelede; Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iş birliği yapmayı, gönüllü olarak destek vermeyi kabul ediyorum’ yazılı metni imzaladı.