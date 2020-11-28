28.11.2020 - 07:00 |
Çocuk gelin protokolü imzalandı
Türkiye’de en fazla çocuk evliliklerinin yaşandığı kentler arasında yer alan Şanlıurfa’da, bu evliliklerin önüne geçmek için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, kentte etkili olan aşiret liderleriyle iş birliğine giderek protokol hazırladı.
Aşiret liderleri, ‘Erken yaşta ve zorla evlilik ile mücadelede; Şanlıurfa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile iş birliği yapmayı, gönüllü olarak destek vermeyi kabul ediyorum’ yazılı metni imzaladı.