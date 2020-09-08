Çocuk vakalar artabilir

Türkiye’de 12 çocuk koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken uzmanlar, çocuklar arasında da vaka artışı yaşanabileceğine dikkat çekiyor.

Kovid-19 salgınında en çok endişe edilen konuların başında çocukların durumu geliyor. Uzmanlar, yüz yüze eğitim konusunda ikiye bölünürken, özellikle ABD’deki çocuk vaka sayısında artış olduğu ve okulların açılması ile birlikte Türkiye’deki tablonun da olumsuz seyredeceği gündeme getiriliyor. Bazı uzmanlar ise çocuk vaka sayısında artış olmamasına karşın, okulların açılmaması gerektiğini söylüyor. Uzmanların yaptığı bilimsel araştırmalara göre çocuklarda Kovid-19 vakaları genellikle hafif seyrederken, çocukların yüzde 94’ü hastalığı asemptomatik veya hafif atlatıyor.

ABD’de çocuklar Kovid-19’a bağlı hastane yatışlarının yüzde 1.6’sını oluştururken, İngiltere’de Kovid-19 geçiren 651 çocuk vaka üzerinde yapılan incelemede, çocuk vakalarda ağır hastalık ve ölüm riskinin diğer yaş gruplarına göre çok daha düşük olduğu saptandı. Ancak obezite veya kronik rahatsızlığı bulunan çocuklarda virüsün etkileri daha ağır seyredebiliyor. Nadir de olsa birden fazla sistemi tutan inflamatuar sendrom (MIS-C) adı verilen toksik şok benzeri tablo yaşanabiliyor.

% 9’a çıktı

Türkiye’deki olası riskleri ABD’de yapılan son araştırmalarla Milliyet’e değerlendiren İç Hastalıkları ve Kan Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner, “Salgının ilk günlerinde çocuklarda Kovid-19 vakalarının daha az görüldüğü düşünülüyordu. Fakat son aylarda çocuklarda Kovid-19 vakaları hızla artmaya başladı. Örneğin pandeminin başında ABD’de çocuklar tüm Kovid-19 vakalarının yüzde 2’sini oluştururken, bu oran Ağustos sonunda yüzde 9.1’e yükseldi. Hatta ABD’de bazı eyaletlerde çocuklardaki vaka artış hızının yetişkinlerden daha fazla olduğu konuşulur oldu. Temmuz ayına kadar tüm ABD’de 200 bin çocuk vaka varken, Ağustos’ta sadece 4 haftada 179 bin 990 yeni çocuk vaka bildirildi. Yani bu 4 haftada yüzde 90 artış demek. Diğer ülkelerde de benzer tablo mevcut. ABD’deki tablo bizde de görülebilir” dedi. Hem veli hem de öğrencilerin endişeli olduğunu dile getiren Prof.Dr. Çetiner şu bilgileri paylaştı:

Risk artacak

“Okulların açılmasıyla Kovid-19 riski artacak. Lise ve üniversitelerin açılmasının daha riskli olduğunu düşünüyorum. Örneğin ABD’de Alabama Üniversitesi açıldıktan 10 gün içinde 1043 Kovid-19 vakası saptandı. Güney Kore’de yapılan çalışma, 10-19 yaş grubunda bulaştırıcılığın yetişkinlerden bile daha fazla olabileceğini gösterdi. Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda en azından şimdilik güz döneminde lise ve üniversitelerin hibrid veya uzaktan eğitim modeli daha uygun olacaktır. Amerikan Pediatri Akademisi, özellikle 10 yaş altı çocuklarda yüz yüze eğitimin öncelikli olduğunu duyurdu. Sonbahar ve kış aylarında özellikle çocuklarda mevsimsel grip ve soğuk algınlığı vakalarında artış gözlemlenecek. Bu durumda grip semptomlarının Kovid-19 ile benzerlik göstermesi sorun yaratacak. Bazı vakalar gözden kaçabilir.”

‘Çocuklarda vaka artışı yok’

Çocuklarda genel bir vaka artışı olmadığını söyleyen Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan da, okulların açılmasının risk yaratacağının altını çizdi; “Çocuklar hastalığı daha hafif atlatıyorlar ancak okullar açılırsa, çocuk vaka sayısında artış kaçınılmaz olur. Çocukların taşıyıcı olduklarını da hesaba katarsak aileler için sıkıntılı günler görebiliriz. Bu süreçte okulların açılması doğru değil. 26 milyon öğrenciden bahsediyoruz. Şu an ağır seyreden çocuk vakamız yok ama okullar açılırsa, hem ağır seyreden vakalar, hem de virüsün daha çok bulaştığını görürüz” dedi.

Virüs oyun alanlarında

Çocuk Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr.Eli Dağlı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Çocuklar arasında Kovid-19 bulaşı görmeye başladık. Virüs çocukların oyun alanlarına indi” uyarısında bulundu.

YARIN: Mutlaka grip ve zatürre aşıları yapılmalı