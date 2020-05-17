‘Çocuk yaşta evliliği savunanları şiddetle kınıyoruz’

Yazılı bir açıklama yapan Karateke, şunları kaydetti: “Dünya Sağlık Örgütü ve birçok dernek, 18 yaşına kadar olan zamanı çocukluk çağı olarak tarif eder. Bir bireyin soyut düşünceyi de kapsayacak şekilde düşünebilmesi, karar verebilmesi ve sorumluluğunu üstlenerek yaşayabilmesi için bedensel, ruhsal ve zihinsel olarak belirli bir olgunluğa gelmesi gerekir. Bu da fizyolojik orak 18 yaşına kadar devam eden sürece karşılık gelmektedir. Çocukluk döneminde yapılan evlilikler bir istismar olarak kabul edilmektedir. Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği olarak bizler, çocuk yaşta evlilikleri engellemek, bu vakalarla mücadele etmek ve bunlara müdahale etmek amacıyla politika yapımında, uygulamada, kaliteli hizmet sunumunda ve programların izlenmesinde Sağlık Bakanlığı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte çalışmaktayız. Hiçbir şekilde bu yaş evliliği onaylamıyoruz ve aksini iddia eden görüşleri şiddetle kınıyoruz.”