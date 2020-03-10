Çocuklar oyun oynarken buldu... Bomba imha uzmanları olay yerine koştu

Olay, akşam saatlerinde Şehit Halis Şişman Mahallesi Savrun Çayı kenarında meydana geldi. Mezbahane civarında el bombası bulan çocuklar, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polisler, bölgeyi güvenlik şeridine alıp, bomba imha uzmanı istedi. Geniş güvenlik önlemleri altında el bombası, uzman polislerce fünye ile patlatılarak, imha edildi. Polis, bombayı bırakanları yakalamak için harekete geçti.
Şehidin balmumu heykeli annesine hediye edildiSiirt'in Eruh ilçesinde, 2018 yılında, PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının (EYP), askerlerin geçişi sırasında patlatılması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Bahattin Baştan'ın, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu tarafından yaptırılan balmumu heykeli ailesine hediye edildi.