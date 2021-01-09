Çocuklarda ağır vaka artışı

Kovid-19 aşılarının çocuklarda uygulanmayacak olması MIS-C tablosunun gelecekteki seyri konusunda belirsizliğe neden olurken, Milliyet’e konuşan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, şu uyarılarda bulundu:

“Cerrahpaşa’da şimdiye kadar ölümcül olabilecek tablo nedeniyle 100’den fazla çocuğu tedavi ettik. Kaybettiğimiz çocuğumuz olmadı ancak bazı çocuklar güçlükle ayağa kaltı. Tedavide antibiyotik, kan sulandırıcı, gerekirse de kortizon ve plazma tedavisi uygulanabiliyor. MIS-C tablosuna karşı hem ailelerin, hem hekimlerin çok uyanık olması ve çocuklara çok hızlı müdahale edilmesi gerekiyor. MIS-C tablosu, semptomları, Kovid-19 virüsü bulaşan çocuklar da ilk bir hafta, 10 günlük süreçte ortaya çıkmıyor. Kovid-19’u atlattığını zanneden bazı çocuklarda genellikle onuncu günden veya 2.haftadan itibaren yüksek ateş, vücutta döküntü, gözlerde kızarıklık, ishalin ardından kalp, karaciğer, böbrek yetmezliği, fonksiyonlarda bozulmalar, beyinde tahribat gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Son birkaç aydır MIS-C tablosu ile kapımızı çalanların sayısında patlama yaşanıyor. Pandeminin ilk döneminde MIS-C tablosunun Kawasaki hastalığı olduğunu düşünüyorduk.”

‘103 vaka yaşadık’

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nden Prof.Dr.Mehmet Ceyhan da, Temmuz ayından sonra MIS-C vaka sayısında artış yaşanmaya başladığını belirterek, “Bu artış Ekim ayından sonra katlanarak arttı. Defalarca uyardık. Halen, ‘okullar nasıl ve ne zaman açılacak’ diye konuşuluyor. Şimdiye kadar 103 vakamızda MIS-C tablosu ile karşılaştık. Çocukların aşılanmayacağını düşünerek planlama yapmalıyız” dedi.