Çocukları rehabilitasyon gören ailelere yardım

İstanbul Gaziosmanpaşa’da hizmet veren bir rehabilitasyon merkezinde yaklaşık 200 engelli öğrenci eğitim görüyor. Merkezde hem fiziksel hem de zihinsel engelli öğrenciler eğitim görüyor. İçlerinde fiziksel olarak beş duyu ve hareket kabiliyeti eksikliği yaşayanlar bulunuyor. Zihinsel olarak otizmli, down sendromlu veya başka zihinsel sıkıntıları olan öğrenciler var. Koronavirüs nedeniyle eğitimlere ara verilmesi sonucunda öğrenciler, evlerinden dışarı çıkamıyor. Hem rehabiliteye ara verilmesi hem de ailelerden bazılarının işten çıkartılmaları nedeniyle aileler zor günlerden geçiyor. Ailesi rehabilitasyon merkezinde görevli olan İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Ali Erdem Alkoç, önce merkeze gelen muhtaç aileleri tespit ediyor ve daha sonra da yardım ulaştırılması amacıyla İHH İnsani Yardım Vakfı’na başvuruyor. İyiliğin hikayesi işte böyle başlıyor.

Aynı zamanda Genç İHH Gönüllüsü olan Ali Erdem Alkoç’un talebi üzerine İHH, evlatları rehabilite gören 22 muhtaç aileye hayırseverlerin şefkat elini uzattı. İHH ekipleri muhtaç ailelerin kapılarını teker teker çaldı ve onlara; bulgur, mercimek, kuru fasulye, nohut, pirinç, sıvı yağ, şeker, un, makarna, tuz, çamaşır suyu, sıvı el sabunu, sabun, el dezenfektanı, ıslak mendil, hijyenik ped, çocuk bezi, bebek ve yetişkin şampuanı ulaştırdı. Kalabalık ailelere ise ikişer paket gıda ve hijyen paketi teslim edildi. Yardımların, evlatlarının rehabilitasyon gördüğü merkezin talebiyle yapıldığını öğrenen ailelerin sevinci ikiye katlandı.

“Zor günlerde hatırlanmak onları mutlu etti”

Yardımların dağıtımına bizzat eşlik eden Ali Erdem Alkoç, zor günlerde hatırlanmanın ailelere mutluluk verdiğini ifade etti. Çoğu ailenin normal zamanlarda da ekonomik zorluklar çektiğini, pandemi süreciyle birlikte onlar için yaşamın daha da zorlaştığını hatırlatan Alkoç; tüm bunların yanı sıra çocukların da rehabilitasyona devam edememelerinden dolayı ailelerin iyice olumsuz etkilendiklerini söyledi.

“Ailem, fizik tedavi ve rehabilitasyon ile yakından ilgilendiği için ben de bu vesileyle engelli öğrencilerimizle münasebet içerisindeyim. Koronavirüs sürecinde okullar ve rehabilitasyon merkezleri kapatılınca onlardan uzak kaldık. Bu yüzden onların durumunu kontrol etmek istedik. Önce öğrencilerimiz üzerinden bir liste hazırladık. Bu süreçte işten çıkarılan, ailesi zor durumda olan, yardıma ihtiyacı olan aileleri tespit ettik. Genç İHH'da gönüllü olduğum için İHH'ya başvurdum. Başvurumuz sonucu kumanyalarımızı hep beraber hazırlayarak listemizdeki 22 aileye beraber dağıttık. Onları görmüş olduk. Bir nebze de olsa ihtiyaçlarını karşılamış olduk.”

“Yalnız olmadıklarını hissettiklerinde gözyaşlarını tutamadılar”

Alkoç, “Ailelerimizden bazıları yalnız olmadıklarını hissettiklerinde gözyaşlarını tutamadı” dedi ve açıklamalarını şöyle tamamladı:

“Hem okula gitmedikleri bu süreçte evde canları sıkıldığı için onları tekrar görmek, biraz olsun yüzlerindeki tebessüme sebep olabilmek bizim için çok mutluluk verici bir olaydı. Engelli öğrencilerin bu rehabilitasyon merkezlerinde gördükleri eğitim onların rahatlamasına birçok yönden sebep oluyor: Dışarıya, farklı bir alana çıkmalarına; arkadaşlarıyla ve hocalarıyla iletişim kurarak gelişmelerine, eğlenmelerine ve ailelerinin dinlenmelerine. Bu eğitimden uzak kaldıkları için biz de çok üzgündük. Çünkü aileler, evde karantinada zor durumda kalabilirlerdi. Bizi görünce rehabilitasyon merkezimizi, okulumuzu hatırladılar. Hocalarını hatırladılar ve gerçekten mutlu oldular. Normalleşecek günlerin yakın olduğunu hatırladılar. Evine gittiğimizde bizi gözyaşları ile karşılayanlar oldu. Çok zor durumda oldukları için yalnız olmadıklarını hissettiklerinde gözyaşlarını tutamayanlar oldu. Bu da bizim için bir yandan hüzün sebebi olsa da bir yandan onları yalnız bırakmadığımız için mutluluk kaynağı oldu. Bu hayır kervanında olanlardan, şoföründen dağıtım görevlisine kadar herkesten Allah razı olsun, Rabb’im emeklerini zayi etmesin inşallah.”