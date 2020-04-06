Çocuklarla evde animasyon izliyor

Kendisini evde karantinaya alan Garip Erdoğan, evde geçirdiği zamanı Milliyet’e anlattı: “Evde kızım, damadım, eşim ve torunlarımla film izleyerek ve kitap okuyarak zaman geçiriyoruz. Kızım işlerine evden çalışarak devam ediyor. Zilan (11) ve Civan (7) isimli iki torunum var. Onların EBA TV’de dersleri oluyor onlara yardımcı oluyorum. Evde çocuklar olunca izlediğimiz filmler daha çok animasyon ve çocuk filmleri oluyor tabi. İsim şehir oynamak da evdeki diğer aktivitelerden. Erkek torunum da arada gitar çalarak bizi neşelendiriyor.”







