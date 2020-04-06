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06.04.2020 - 07:00 | | Ozan Güzelce

Çocuklarla evde animasyon izliyor

Türkiye’de salgına karşı çağrılara uyarak evde kalanlardan biri de işçi emeklisi 60 yaşındaki Garip Erdoğan. Aslen Bingöl’de yaşayan Erdoğan, havaların soğumasıyla birlikte çocuklarını ve torunlarını görmek için İstanbul’a geldiğini söylüyor.

Çocuklarla evde animasyon izliyor
Ozan Güzelce

Kendisini evde karantinaya alan Garip Erdoğan, evde geçirdiği zamanı Milliyet’e anlattı: “Evde kızım, damadım, eşim ve torunlarımla film izleyerek ve kitap okuyarak zaman geçiriyoruz. Kızım işlerine evden çalışarak devam ediyor. Zilan (11) ve Civan (7) isimli iki torunum var. Onların EBA TV’de dersleri oluyor onlara yardımcı oluyorum. Evde çocuklar olunca izlediğimiz filmler daha çok animasyon ve çocuk filmleri oluyor tabi. İsim şehir oynamak da evdeki diğer aktivitelerden. Erkek torunum da arada gitar çalarak bizi neşelendiriyor.”

Çocuklarla evde animasyon izliyor


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