CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda, 30 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir ileÂ Zonguldakâ€™Ä±nÂ giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±Â Ã¼zerineÂ Ä°stanbul, Kocaeli ile Bursa arasÄ±nda kalan Yalova'da daÂ Ã¶nlemler artÄ±rÄ±ldÄ±.Â

3 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir ile kara ve deniz baÄŸlantÄ±sÄ± olanÂ Yalova'nÄ±nÂ giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na 7 kontrol noktasÄ± kuruldu.Â GÃ¶rev yapan toplam 150 polis ve jandarma, seyahat izin belgesi olmayanlarÄ±n kente giriÅŸlerine izin vermedi.

Kente giriÅŸ yapan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin tek tek ateÅŸleri Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. AteÅŸi olduÄŸunu hissedenlerinÂ araÃ§larÄ±, belediye gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan dezenfekte edildi. Ä°kametgahlarÄ± Yalova'da olanlarÄ±n giriÅŸlerine ise izin verildi.Â