07.04.2020 - 15:02 | | DHA
CoÄŸrafi konum karantinasÄ±! GiriÅŸ-çÄ±kÄ±ÅŸlar kontrol altÄ±nda
Yalova'da,Â 30 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir ile Zonguldak'ta 4 MartÂ itibarÄ±yla uygulanmaya baÅŸlanan giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± kapsamÄ±nda, 3 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir ile kara ve deniz baÄŸlantÄ±sÄ± olduÄŸu gerekÃ§esiyleÂ yol kontrolleri artÄ±rÄ±ldÄ±.Â
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n corona virÃ¼s tedbirleri kapsamÄ±nda, 30 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir ileÂ Zonguldakâ€™Ä±nÂ giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±Â Ã¼zerineÂ Ä°stanbul, Kocaeli ile Bursa arasÄ±nda kalan Yalova'da daÂ Ã¶nlemler artÄ±rÄ±ldÄ±.Â
3 bÃ¼yÃ¼kÅŸehir ile kara ve deniz baÄŸlantÄ±sÄ± olanÂ Yalova'nÄ±nÂ giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±na 7 kontrol noktasÄ± kuruldu.Â GÃ¶rev yapan toplam 150 polis ve jandarma, seyahat izin belgesi olmayanlarÄ±n kente giriÅŸlerine izin vermedi.
Kente giriÅŸ yapan sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerin tek tek ateÅŸleri Ã¶lÃ§Ã¼ldÃ¼. AteÅŸi olduÄŸunu hissedenlerinÂ araÃ§larÄ±, belediye gÃ¶revlileri tarafÄ±ndan dezenfekte edildi. Ä°kametgahlarÄ± Yalova'da olanlarÄ±n giriÅŸlerine ise izin verildi.Â
Maske kavgasÄ± sosyal mesafe dinlemedi, sandalyeler havada uçuÅŸtu...Antalyaâ€™da bir fÄ±rÄ±n iÅŸletmecisi maske takmasÄ± yönünde uyardÄ±ÄŸÄ± kiÅŸiler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ± ve bacaÄŸÄ±ndan bÄ±çaklandÄ±. Sosyal mesafenin hiçe sayÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlarda ÅŸüphelilerin ellerinde sopalarla iÅŸletmeye gelmeleri ve kavga etmeleri güvenlik kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.