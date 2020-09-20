Ã‡ok acÄ± olay! 5 aylÄ±k hamile kadÄ±n Ã¶ldÃ¼, eÅŸi yaralandÄ±

Kaza, saatÂ 20.00 sÄ±ralarÄ±nda, DÃ¼zceÂ BeÃ§iÂ SapaÄŸÄ±Â mevkisindeÂ meydanaÂ geldi. Emre SÃ¶nmezoÄŸlu (27) yÃ¶netimindeki 81 AAG 372 plakalÄ± motosiklet, park halindekiÂ 34 PC 7857 plakalÄ± otomobile Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle devrilen motosikletin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Emre SÃ¶nmezoÄŸlu ile yolcu konumunda bulunan eÅŸiÂ Asuman SÃ¶nmezoÄŸlu metrelerce sÃ¼rÃ¼klendi.

Haber verilmesi Ã¼zerine bÃ¶lgeye gelen 112 Acil ekibi yaralÄ± kadÄ±nÄ± DÃ¼zce Ãœniversitesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesine kaldÄ±rdÄ±.Â 5 aylÄ±k hamile olanÂ SÃ¶nmezoÄŸlu burada yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Emre SÃ¶nmezoÄŸlu'nun tedavisine devam edilirken, polis kaza ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.