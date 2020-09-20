Ã‡ok acÄ± olay! 5 aylÄ±k hamile kadÄ±n Ã¶ldÃ¼, eÅŸi yaralandÄ±

20.09.2020 - 23:34 | | DHA
Çok acÄ± olay! 5 aylÄ±k hamile kadÄ±n öldü, eÅŸi yaralandÄ±
DÃ¼zce'de, park halindeki otomobile Ã§arpan motosiklette yolcu konumunda bulunanÂ 5 aylÄ±k hamileÂ Asuman SÃ¶nmezoÄŸlu (25), kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanedeÂ yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ ise yaralandÄ±.Â
Kaza, saatÂ 20.00 sÄ±ralarÄ±nda, DÃ¼zceÂ BeÃ§iÂ SapaÄŸÄ±Â mevkisindeÂ meydanaÂ geldi. Emre SÃ¶nmezoÄŸlu (27) yÃ¶netimindeki 81 AAG 372 plakalÄ± motosiklet, park halindekiÂ 34 PC 7857 plakalÄ± otomobile Ã§arptÄ±. Ã‡arpmanÄ±n etkisiyle devrilen motosikletin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Emre SÃ¶nmezoÄŸlu ile yolcu konumunda bulunan eÅŸiÂ Asuman SÃ¶nmezoÄŸlu metrelerce sÃ¼rÃ¼klendi.
Haber verilmesi Ã¼zerine bÃ¶lgeye gelen 112 Acil ekibi yaralÄ± kadÄ±nÄ± DÃ¼zce Ãœniversitesi AraÅŸtÄ±rma ve Uygulama Hastanesine kaldÄ±rdÄ±.Â 5 aylÄ±k hamile olanÂ SÃ¶nmezoÄŸlu burada yapÄ±lan tÃ¼m mÃ¼dahalelere raÄŸmen kurtarÄ±lamadÄ±. Emre SÃ¶nmezoÄŸlu'nun tedavisine devam edilirken, polis kaza ile ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.
NiÄŸde'de 5.1 büyüklüÄŸünde depremAFAD'da yer alan son dakika bilgisine göre NiÄŸde'de 5.1 büyüklüÄŸünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli ise depremin büyüklüÄŸünü 5.4 olarak açÄ±kladÄ±. 5,1 büyüklüÄŸündeki depremin ardÄ±ndan NiÄŸde Valisi YÄ±lmaz ÅžimÅŸek, ''Åžu ana kadar bize ulaÅŸan can ve mal kaybÄ± yok'' açÄ±klamasÄ±nda bulundu. AFAD, NiÄŸde'de herhangi bir olumsuzluk olmadÄ±ÄŸÄ±na dair açÄ±klama yaptÄ±. Bor KaymakamÄ± Mehmet Yavuz, "Bize herhangi bir ÅŸey ulaÅŸmadÄ±. Sorup öÄŸrenmeye çalÄ±ÅŸÄ±yorum" dedi. Prof. Dr. Åžükrü Ersoy, "Büyük deprem deÄŸil ama kÄ±rsal kesimdeki yapÄ±larda bazÄ± hasarlar olabilir." ifadelerini kullandÄ±.