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15.05.2020 - 21:55 | | İHA

Çok acı olay! Henüz 16 yaşındaydı...

Denizli’de traktöre bağlı çapa makinesinin altına düşen 16 yaşındaki genç feci şekilde can verdi.

Çok acı olay! Henüz 16 yaşındaydı...

Edinilen bilgilere göre, olay Çameli ilçesi Yaylapınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki bir araziye tütün ekimi için giden Harun Şakar (16) sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 20 HV 497 plakalı traktörün üstüne çıktı.

Şakar traktörün üstünde dengesini kaybedince bir anda aşağı düşerek tarlayı süren çapa makinesinin altında kaldı. Sürücü ve çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şakar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla ağır yaralı olarak Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Şakar burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Açık lise 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen 16 yaşındaki gencin ölümünün ardından soruşturma başlatıldı.

Çok acı olay Henüz 16 yaşındaydı...

Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren  Mustafa Boz (16) kayboldu.
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