27.04.2020 - 23:04 | | DHA
Çok acı olay! Telefonlara cevap vermeyince ortaya çıktı
Adıyaman'da, yalnız yaşayan Yasemin Yılmaz (41), yakınları tarafından evde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olan Yasemin Yılmaz'dan yakınları haber alamadı. Telefonlara cevap vermemesi üzerine endişelenen yakınları Yılmaz'ın evine geldi. Yılmaz'ın zile de cevap vermemesi üzerine yakınları kapıyı kırarak içeri girdi.
Odada Yasemin Yıldız'ı hareketsiz yatarken gören yakınları sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Yılmaz'ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek.
ABD'deki corona virüs vaka sayısı 1 milyonu geçtiABD’de korona virüs vaka sayısı 1 milyon 432’ye yükseldi. Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 200 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgınının merkez üssü ABD’de salgının bilançosu artmaya devam ediyor.