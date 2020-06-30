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30.06.2020 - 20:59 | | İHA

Çok feci kaza! Araç hurdaya döndü: Kimlikleri bilinmiyor...

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde TIR ile otomobilin çarpışması sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti.

Çok feci kaza! Araç hurdaya döndü: Kimlikleri bilinmiyor...

Edinilen bilgiye göre, Yahyalı ilçesine bağlı Dikme Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında sürücüsü öğrenilemeyen 38 D 3404 plakalı otomobil ile Fatih Ö.’nün kullandığı 34 JN 5974 plakalı TIR çarpıştı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada kimlikleri öğrenilemeyen iki kişi hayatını kaybetti. Kazada yaralanan bir kişi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Çok feci kaza Araç hurdaya döndü: Kimlikleri bilinmiyor...

Yetkililer kaza ile ilgili işlem başlattı.

Dalgıçlar salyangoz için dalıyorDüzce'nin Akçakoca ilçesinde, dalgıçların denize dalarak topladığı salyangozlar tesislerde işlenerek Uzakdoğu ülkelerine ihraç ediliyor. Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, Akçakoca'da denizden yılda 500-600 ton salyangoz çıkarıldığını söyledi.
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