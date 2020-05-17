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17.05.2020 - 00:41 | | DHA

Çok feci kaza! baba- oğul hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin yol çalışması için açılan çukura düşmesi sonucu baba- oğul hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Çok feci kaza! baba- oğul hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Kahta- Diyarbakır karayolunun 37'nci kilometresinde meydana geldi.

Akıncılar Beldesi yakınlarında babasını doktora götüren Eshat Çayır (57) yönetimindeki 02 AAZ 645 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol çalışması sırasında açılan çukura düştü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çok feci kaza baba- oğul hayatını kaybetti




AFAD ve itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan sürücü Eshat ve babası Osman Çayır'ın (88) yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilden yaralı olarak çıkarılan Eshat Çayır'ın eşi Üveyş Çayır ise sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Üveyş Çayır'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
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