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25.05.2020 - 00:39 | | AA

Çok feci kaza! Henüz 24 yaşındaydı...

Konya'da, kontrolden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu, sürücü Ertuğrul Özdemir (24) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Meram ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesinde meydana geldi. Ertuğrul Özdemir yönetimindeki 06 FR 0799 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi  sonucu bahçeye daldı. Duvara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Özdemir, araçta sıkıştı.

Çok feci kaza Henüz 24 yaşındaydı...



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan  Özdemirin sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Özdemirin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

    Bahçe duvarına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybettiKonya'da, kontrolden çıkan otomobilin bahçe duvarına çarpması sonucu, sürücü Ertuğrul Özdemir (24) hayatını kaybetti.
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