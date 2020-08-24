Çok feci kaza! Otomobil hurdaya döndü

Kaza, akşam saatlerinde Sürmene ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize'den Trabzon yönüne giden Gürcistan uyruklu kimliği bilinmeyen sürücünün kullandığı DV-895-DV plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki bariyeri aşıp, karşı yöndeki Hakan Çakıroğlu'nun kullandığı 61 TZ 055 plakalı otomobile çarptı.
Kazada otomobilde sıkışan sürücü, yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu, sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücünün cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Gürcistan uyruklu TIR sürücüsü de, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu ( 24 Ağustos 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1443 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139 oldu. Son 24 saatte 743 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 908 oldu. Bakan Koca yaptığı açıklamada "Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında." ifadelerini kullandı.