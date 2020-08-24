Çok feci kaza! Otomobil hurdaya döndü

Kaza, akşam saatlerinde Sürmene ilçesi Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Rize'den Trabzon yönüne giden Gürcistan uyruklu kimliği bilinmeyen sürücünün kullandığı DV-895-DV plakalı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki bariyeri aşıp, karşı yöndeki Hakan Çakıroğlu'nun kullandığı 61 TZ 055 plakalı otomobile çarptı.

Kazada otomobilde sıkışan sürücü, yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu, sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücünün cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Gürcistan uyruklu TIR sürücüsü de, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.