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28.05.2020 - 05:04 | | AA

Çok feci kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi...

Adana'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Çok feci kaza! Yakınları sinir krizi geçirdi...

Emrullah Türedi'nin (24) kullandığı 01 FET 54 plakalı motosiklet, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.

Sürüklenen motosikletin sürücüsü kafasını kaldırım kenarındaki sinyalizasyon direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde sürücü Türedi'nin öldüğünü belirledi.

Çok feci kaza Yakınları sinir krizi geçirdi...




Kazanın ardından olay yerine gelen Türedi'nin yakınları gözyaşı döktü.

Yapılan incelemelerin ardından Türedi'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'un simgeleri Azerbaycan bayrağı renklerine büründüAzerbaycan Cumhuriyeti'nin ilan edilmesinin 102. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Galata Kulesi, Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı .
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