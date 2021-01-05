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05.01.2021 - 00:36 | | İHA

Çok garip olay! Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyor

Kırıkkale’de tek katlı bir ahşap evde iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşuyor. Şimdi ise yanan evin sırrını çözmeye çalışıyorlar.

Çok garip olay! Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyor

Kırıkkale’nin Delice ilçesine bağlı Çerikli beldesindeki tek katlı evde iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşuyor. Son bir hafta içerisinde odalarda nedeni belli olmayan ufak çaplı 9 kez yangın çıktığı belirtildi.

Bir odada ise duvarda asılı 15 Temmuz şehidi Hakan Yorulmaz’ın yangından etkilenmeyen fotoğrafı dikkat çekti. Kılınçkaya ailesi, yangınların nedenini bulmak için jandarmadan destek istedi. Eve gelen jandarma olay yeri inceleme ekipleri burada bir süre inceleme yaptı. Yangının sebebi ise yapılan araştırma sonrası netleşecek.

Yaşananları anlatan Remzi Kılınçkaya, annesini kaldığı evde 9 kez çıkan yangının neden olduğunu bilmediklerini söyledi.

Çok garip olay Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyor

“Yani doğaüstü bir olay”

Kılınçkaya, “Bu olay ilk çıktığında elektrikçileri çağırdık. Bunun kesinlikle elektrikten kaynaklı bir şey olmadığını söylediler. Yani bu doğaüstü bir olay. Benim ricam şu Türkiye’de böyle bir şey başına geldiyse bizlere yardımcı olsunlar. Ne yaptılar nasıl ettiler? Bugün yanan yer işte burası. 9 defa yandı. Yani her odada da yandı. Dün bu salonda çıkan ilk yangını hanım gördü. Hemen kaldırdım kendi ellerimle attım” dedi.

Çok garip olay Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyor

“Neden olduğunu nasıl olduğunu biz bir mana veremedik”

Ablasının evinin yandığına kendisinin de şahit olduğunu anlatan İsmail Yorulmaz, “Olay yeri inceler gibi bizde baktık. Neden olduğunu nasıl olduğunu biz bir mana veremedik. İnsanlar tarafından belirli bir düşman tarafından elektrik kaçağından dolayı bir yangın değil bu. Kesinlikle değil. Dün geldim yine bir yangın daha çıktı. Geldik akşamüzeri kendimde şahit oldum. Bir yangın daha çıktı. Çatıdan duman çıkıyordu. İçeri girdik bu sefer banyo havluları yandı. Kendi gözümle gördüm. Dışarı çıkardılar” ifadesini kullandı.

Giresun'da aç kalan kurtlar mahalleye indiGiresun'un Keşap ilçesinde aç kaldıkları için mahalleye inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.Doğal yaşam alanlarında yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar ilçede Fındıklı Mahallesi'nin Yılgın, Gönep ve Gurudoğlu mevkilerinde görüldü.
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