MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm fragmanı... 45. bölüm 22 Mart Pazar günü Kanal D'de
ABONE OL
21.03.2020 - 11:16 |

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm fragmanı... 45. bölüm 22 Mart Pazar günü Kanal D'de

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, 45. bölüm fragmanı yayınlandı. 22 Mart Pazar günü ekrana gelecek olan yeni bölüm yine kahkaha tufanı estirecek.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm fragmanı... 45. bölüm 22 Mart Pazar günü Kanal D'de

Kanal D'nin ilgiyle izlenen komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Programın yeni skeçleri yine seyirciyi kahkahaya boğacak. İşte yeni bölümden sahneler...

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle 22 Mart Pazar akşamı 20.00’de Kanal D’de...

SEYİRCİSİZ OYNANDI

Kanal D’de ekrana gelen ‘Çok Güzel Hareketler 2’, bu hafta corona virüse karşı alınan önlemler nedeniyle, seyircisiz oynadı. Ekibin bir yarısı koltukta otururken, diğer yarısı da sahnede skeçlerini sergiledi.

Projenin genel sanat yönetmeni Yılmaz Erdoğan, “Bağışıklık sistemimizi en güçlendirici şey kahkahadır. Çocuklar sizin kahkahalarınızı duyuyormuş gibi yapacaklar” dedi.

Rizeli genç, corona virüse karşı yaptığı ağaç evde yaşıyorRize’nin Güneysu ilçesinde, Tahsin Öztürk (23) corona virüsten korunmak için 8 metre yüksekliğindeki kiraz ağacının tepesine yaptığı 8 metrekarelik evde yaşamaya başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm fragmanı... 45. bölüm 22 Mart Pazar günü Kanal D'de

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm fragmanı... 45. bölüm 22 Mart Pazar günü Kanal D'de

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

Hayat ne zaman normale dönecek?

Hayat ne zaman normale dönecek?

Yeni infaz düzenlemesi nasıl olacak?

Yeni infaz düzenlemesi nasıl olacak?

Sıradaki Haber