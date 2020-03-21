Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni bölüm fragmanı... 45. bölüm 22 Mart Pazar günü Kanal D'de

Kanal D'nin ilgiyle izlenen komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar 2'nin 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Programın yeni skeçleri yine seyirciyi kahkahaya boğacak. İşte yeni bölümden sahneler...

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak’ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan’ın yönetimindeki atölyeden çıkan yeni skeçleriyle 22 Mart Pazar akşamı 20.00’de Kanal D’de...

SEYİRCİSİZ OYNANDI

Kanal D’de ekrana gelen ‘Çok Güzel Hareketler 2’, bu hafta corona virüse karşı alınan önlemler nedeniyle, seyircisiz oynadı. Ekibin bir yarısı koltukta otururken, diğer yarısı da sahnede skeçlerini sergiledi.

Projenin genel sanat yönetmeni Yılmaz Erdoğan, “Bağışıklık sistemimizi en güçlendirici şey kahkahadır. Çocuklar sizin kahkahalarınızı duyuyormuş gibi yapacaklar” dedi.