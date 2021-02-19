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19.02.2021 - 20:07 |

Çok programlı liseler neler? Çok programlı Anadolu lisesi ne demek?

Çok programlı liseler gündemde araştırılıyor. MEB, çok programlı Anadolu liselerinin yüz yüze eğitim tarihi ile ilgili açıklama gerçekleştirdi. Bu açıklama sonrasında çok programlı liseler merak edilmeye başlandı. Peki çok programlı liseler neler? İşte ayrıntılar...

Çok programlı liseler neler? Çok programlı Anadolu lisesi ne demek?

Çok programlı liseler ile ilgili bir açıkla geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitime geçişmişti. Çok programlı Anadolu liselerininde olacak yüz yüze eğitim ile ilgili detaylar açıklandı. Peki çok programlı Anadolu lisesi ne demek?

ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ NEDİR?

Nüfusun ve öğrencinin az olduğu yerlerde Anadolu lisesi, meslek lisesi ve teknik lisedeki programları tek lisede toplayan liselere çok programlı lise olarak adlandırılmaktadır. Çok programlı liseler geçtiğimiz senelerde çıkan yasa itibariyle Çok Programlı Anadolu Lisesi ismi ile eğitim öğretim hayatına devam ediyor.

ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSELERİNDE YÜZ YÜZE EĞİTİM DETAYI

MEB, konu ile ilgili açıklama yaptı.

Yazıda, "1 Mart 2021 tarihinden itibaren de mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri derslerine ait uygulama kazanımlarının yüz yüze eğitimlerine tüm sınıf seviyelerinde başlanacaktır." bilgisi paylaşıldı.

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