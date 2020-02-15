Çöken bina için demir suçlaması

İstanbul Bahçelievler, Siyavuşpaşa Mahallesi’nde dün öğlen 7 katlı bir bina çöktü. Binanın İstanbul’da 26 Eylül’de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra boşaltıldığı öğrenildi. Meydana gelen çökmede hayatını kaybeden olmazken, hasar gören yanındaki binada oturan bir kadın hafif yaralandı. Çöken binanın çevresindeki 3 bina da tedbir amaçlı boşaltıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

‘Firmanın hatası’



Olay yerine gelen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Yarın (bugün) yıkılacak bir binaydı. Yıkım firmasının ekipleri, satmak için kolonlardan demirleri kesip alıyorlar. Firmanın hatasından dolayı bina yıkılıyor. 7 katlı binada kimse yok. Boşaltıldığı için alt kata kağıt toplayanlar girmiş. Bu yönde bir ihbar var ama çoğu görgü tanığı kimsenin olmadığını söylüyor. AFAD, UMKE ve bizim arama kurtarma ekiplerimiz baktı, köpeklerle dinlediler, hassas cihazlarla dinleme yapıldı. Ekipler enkaz altında kalan olmadığını söylüyor” dedi.



‘Birden üstüme yıkıldı’

Çöken binanın yanındaki apartmanda yaşayan ve hafif yaralanan Bahtiyar Cengiz, “Bina birden üstümüze yıkıldı. Torunum ve kızım yan odadaydılar” dedi.



Görgü tanığı Melisa Güney de o anları “Çöken binanın önünde arabam vardı. Annemle arabaya binmek için arabanın başına geldik. Tam anneme ‘bina yıkılıp yenilenecek galiba’ derken yıkılmakta olduğunu gördüm ve kaçtık. Çok korktuk. Fark etmeseydim, enkaz altında kalabilirdik. Bina boştu” sözleriyle anlattı.



‘Mezar evleri yenileyelim’



İlçede bulunan 22 bin binanın yüzde 35’inin 1999 Marmara Depremi’nden sonra dönüşüme uğradığını, bina stokunun 3’te birinin yeni olduğunu söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, “Geldiğimizden beri 10 aydır Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile beraber kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımızı hızlandırdık. İnsanları ikna etmeye, yani ‘Mezar evlerde oturacağınıza gelin eviniz küçülsün, imkanlarınız ölçüsünde katkı sağlayın, yenileyin’ diye gayret ediyoruz. Hükümetimizin verdiği kira ve taşıma yardımı gibi imkanlar var. Vatandaşlarımızı bir an önce dönüşüm için ikna etmeye çalışıyoruz” dedi.



Çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtulan Elif Cengiz de şunları söyledi: “Annemlerin binasının önünde aracımı park etmiştim. Tam hareket ettirdim. Binanın yıkıldığını gördüm. Her taraf toz bulutu oldu. Arabayı geri hareket ettirdim, yoksa benim de üzerime düşüyordu. Bina yanlamasına annemlerin binasının üstüne çöktü. Bu sırada da annem mutfakta yemek yapıyordu. Sonra televizyonu kapatayım derken üzerine yıkılmış duvar. Şu anda hastanede annem. Durumu iyi.”



Fotoğraflar: Ozan Güzelce Milliyet