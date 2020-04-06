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06.04.2020 - 10:49 | | İHA

Çöle dönmüştü, yağmur ve kar suları sayesinde yeniden göle döndü

Bursa’da 4.5 ay önce kuruyan Gölbaşı’nın drone ile çekilmiş çölü andıran fotoğrafı bütün Türkiye’yi tedirgin etmişti. Aynı bölge 4,5 ay sonra yeniden görüntülendi. Ancak bu sefer çöl değil, kar ve yağmur sularıyla kendine gelmiş göl vardı.

Çöle dönmüştü, yağmur ve kar suları sayesinde yeniden göle döndü
4.5 ay sonra çöl gitti, göl geldi!
4.5 ay sonra çöl gitti, göl geldi!
4.5 ay sonra çöl gitti, göl geldi!
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Bursa ovasının yüzde 80’ini sulayan Kestel ilçesindeki Gölbaşı göletinin yüzde 90’ı geçen yılın aralık ayında yağmur ve kar yağışlarının yetersiz olması sebebiyle kurumuş, göl âdetâ çöle dönmüştü. Göl sularının kurumasıyla birlikte ortaya çıkan çatlak topaklar, başta bölgede tarım yapan vatandaşlar olmak üzere herkesi tedirgin etmişti. Fotoğraflar Türkiye’yi endişelendirmişti, aynı bölge 4.5 ay sonra bir kez daha görüntülendi. Ancak bu sefer çöl değil, son bir ayda yağan yağmur ve Uludağ’daki eriyen kar sularının beslemesiyle kendine gelen göl vardı. Aylar önce çatlayan toprağın üzerinde kalan kayıklar. Bu sefer gölün içindeki görüntüleriyle yüreklere su serpti.

Bölgede tarım ve hayvancılıkla uğraşan Mustafa Aydın, "Yaklaşık 3-4 ay önce bu gölümüz büyük bir kuraklık yaşamıştı. Göl 300 metre geri çekilmişti. Geri kalan bölge çölü andırıyordu. Çok şükür yağmur ve eriyen kar suları sayesinde yeniden eski haline döndü" dedi.

Şu ân göl suları içerisindeki sandalların, 4 ay önce suların kurumasıyla çatlayan toprak üzerinde kaldığını belirten Aydın, bölgede ıspanak, brokoli, maydanoz, marul hasadına hazırlandığını, bölgedeki tarlaların yüzde 80’nin bu göl sayesinde sulandığını söyledi.

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