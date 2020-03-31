31.03.2020 - 10:33 |
Corona virüs sitesi: 'corona.cbddo.gov.tr' | Corona virüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti, vaka sayısı kaç? İşte Corona virüs (covid-19) Dünya haritası
Corona virüsü salgını devam ediyor. Türkiye'de ve Dünyada devam eden ölümcül salgında son durum nedir merak ediliyor. Corona virüsten kaç kişi öldü, corona virüsten kaç kişi iyileşti, corona virüs vaka sayısı kaç? soruları yoğun ilgi görüyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi resmi internet sitesi üzerinde Türkiye, Amerika, İtalya, İspanya, Çin, Almanya, Fransa, İran, İngiltere, İsviçre, Belçika ve birçok ülkenin daha corona virüs son durumu tablo halinde sayısal verilerle yayınlandı. İşte corona virüs sitesi ayrıntılı bilgi linki haberimizde...
İlk olarak Çin'de orataya çıkan ardından diğer ülkelere de yayılan corona virüs salgını dünya genelinde devam ediyor. Corona virüs salgınında alınan tedbirler ise oldukça önem kazanıyor. Ülke ülke corona virüs son durumu merak eden vatandaşlar, corona virüsten kaç kişi öldü, corona virüsten kaç kişi iyileşti, corona virüs vaka sayısı kaç? sorularına cevap arıyor. İşte Corona virüs (covid-19) Dünya haritası...
CORONA VİRÜS TÜRKİYE SON DURUM
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Corona virüse Karadeniz usulü çözüm: “Paraları 100 derecede kaynatıyor”Ordulu esnaf, korona virüsüne (Kovid-19) karşı aldığı önlemler kapsamında, iş yerine gelen müşterilerden aldığı paraları, 100 derecelik kaynar suda kaynatarak dezenfekte ediyor. Virüse karşı Karadeniz usulü çözümü görenler ise şaşırıyor.