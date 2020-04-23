Corana virüse rağmen coşkulu kutlama

Ankara’daki etkinlikler çerçevesinde kutlamalar, TBMM’de Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayacak. Ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir’i ziyaret edecek. TBMM’deki törenlere hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katılacak.

TBMM’deki ilk törenin ardından Birinci Meclis’te de anma töreni yapılacak. TBMM Genel Kurulu da saat 14.00’te özel gündemle toplanacak. Şentop’un açılış konuşmasının ardından grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partiler adına konuşmalar yapılacak.

Saat 21.00’de ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis şeref merdivenlerinden öncülük ettiği kampanya çerçevesinde İstiklal Marşı’nı okuyacak. Çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, etkinliğe katılacak. Ardından Meclis’te ışıklı lazer ve havai fişek gösterisi yapılacak.