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23.04.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Corana virüse rağmen coşkulu kutlama

Türkiye, milli birliğin kenetlenmiş ruhunu temsil eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı, covid-19 salgınına rağmen bugün coşkuyla kutlayacak. Salgına yönelik tedbirler nedeniyle sahada sınırlı etkinliklerle kutlama yapılsa da asıl coşku evlerde yaşanacak. Türkiye bugün saat 21.00’de tek bir yürek ve ağızdan İstiklal Marşı’nı okuyacak.

Corana virüse rağmen coşkulu kutlama

Ankara’daki etkinlikler çerçevesinde kutlamalar, TBMM’de Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayacak. Ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanı, Anıtkabir’i ziyaret edecek. TBMM’deki törenlere hükümet adına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katılacak.

TBMM’deki ilk törenin ardından Birinci Meclis’te de anma töreni yapılacak. TBMM Genel Kurulu da saat 14.00’te özel gündemle toplanacak. Şentop’un açılış konuşmasının ardından grubu bulunan ve temsil edilen siyasi partiler adına konuşmalar yapılacak.

Saat 21.00’de ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis şeref merdivenlerinden öncülük ettiği kampanya çerçevesinde İstiklal Marşı’nı okuyacak. Çalışmalarını İstanbul’da sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, etkinliğe katılacak. Ardından Meclis’te ışıklı lazer ve havai fişek gösterisi yapılacak.

31 ildeki sokağa çıkma kısıtlaması başladıCorona virüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehirle Zonguldak'ta 23, 24, 25 ve 26 Nisan'da uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
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