Olay BayrampaÅŸa, YenidoÄŸan Mahallesi'nde gece saat 03.30 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Abdi Ä°pekÃ§i Caddesi Ã¼zerinde bulunan bir Ã§orbacÄ±ya gelen kimliÄŸi belirsiz iki kiÅŸi yemek yedi. Bir sÃ¼re sonra masadan kalkan iki kiÅŸi iddiaya gÃ¶re hesap Ã¶demek istemedi. Bu sÄ±rada ikili ile A. S. isimli garson arasÄ±nda sÃ¶zlÃ¼ tartÄ±ÅŸma yaÅŸandÄ±.Â



ÅžANS ESERÄ° MERMÄ° GARSONUN BAÅžINI SIYIRIP GEÃ‡TÄ°

YaÅŸanan tartÄ±ÅŸmada ÅŸÃ¼phelilerden birisi belinden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± silahÄ±nÄ± Ã¶nce hesabÄ± isteyen A. S. isimli garsonun baÅŸÄ±na doÄŸru ateÅŸ etti. Åžans eseri ÅŸÃ¼phelinin silahÄ±ndan Ã§Ä±kan mermi A. S.'nin baÅŸÄ±nÄ± sÄ±yÄ±rÄ±p geÃ§ti. BaÅŸÄ±ndan hafif ÅŸekilde yaralanan garson ambulans ile BayrampaÅŸa Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±. Hastaneye kaldÄ±rÄ±lan A.S. isimli garsonun saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu tedbir amaÃ§lÄ± hastanede tutulduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.Â

MERMÄ°SÄ° BÄ°TÄ°NCE YAKALANDI

YaÅŸanan olay sonrasÄ± ÅŸÃ¼pheliler de hÄ±zla olay yerinden kaÃ§tÄ±. KaÃ§arken de etrafa rast gele ateÅŸ etti. Bu sÄ±rada park halinde duran bir otomobil ile bir ticari taksiye kurÅŸun isabet etti. Mermilerinin bittiÄŸini gÃ¶ren diÄŸer Ã§alÄ±ÅŸanlar ÅŸÃ¼phelinin peÅŸinden koÅŸtu. Bu sÄ±rada BayrampaÅŸa KaymakamlÄ±ÄŸÄ±'nda gÃ¶revli koruma polisi de kaÃ§an ÅŸÃ¼pheliyi yakalayarak gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼pheli sorgulanmak Ã¼zere polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Polis ekipleri de diÄŸer kaÃ§an ÅŸÃ¼pheliyi yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. OlayÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Ã§orbacÄ±da ve Ã§evrede polis ekipleri olay yeri Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±. Mermilerin de isabet ettiÄŸi araÃ§larda da Ã§alÄ±ÅŸma yapan polis ekipleri, iÅŸ yerine ait gÃ¼venlik kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerini de incelemeye aldÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.Â