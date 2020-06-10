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10.06.2020 - 17:11 | | AA

Çorlu'da vatandaşlarca bulunan ebabil doğaya salındı

Son dakika haberi... Çorlu ilçesinde vatandaşlarca bulunduktan sonra gerekli kontrolleri yapılan ebabil kuşu, doğaya bırakıldı.

Çorlu'da vatandaşlarca bulunan ebabil doğaya salındı

Vatandaşlar ilçede yerde buldukları ebabili Çorlu Belediyesi Hayvan Bakımevi'ne götürdü.

Sorumlu veteriner hekim Ahmet Çavdar, kuşun herhangi bir sağlık problemi olmadığını belirledi.

Ebabil, ardından doğaya salındı.

Çavdar, yaptığı açıklamada, kuşun yüksek yerlerden uçabildiğini belirterek, "Özel bir tür olan ebabil kuşunu bizlere ulaştırılmasının hemen ardından sağlık kontrollerinden geçirdik. Bakımevimizde mama ve su verdikten sonra yüksek bir noktadan salıvererek yeniden uçmasını ve ait olduğu yere dönmesini sağladık.'' dedi.

Vatandaşlar deniz ve güneşin keyfini çıkardıAntalya'daki sahiller, corona virüs sürecine ilişkin son kararlar sonrasında çocuklar ve 65 yaş üstü vatandaşlarla doldu. Corona tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar dışarıya çıkma kısıtlamasının esnetilmesinin ardından torunlarıyla sahillerde bir araya geldi. Bodrum ilçesinde vatandaşlar, plajlarda sosyal mesafe kuralına uyarak denizin ve güneşin keyfini çıkardı.
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