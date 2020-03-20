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20.03.2020 - 16:39 | | DHA

Corona karantinasını deldiler! İşte cezası...

Osmaniye'de yurt dışından gelen ve evlerinde gözlem altına alınan 5 kişiye, 14 günlük karantina sürecini ihlal ettikleri gerekçesiyle 392'şer lira para cezası uygulandı.

Corona karantinasını deldiler! İşte cezası...

Sumbas'ın Yeşilyayla Köyü ve Düziçi'ne bağlı Ellek Beldesi'nde, Suudi Arabistan'dan döndüğü öğrenilen ve evlerinde 14 gün geçirmeleri istenen R.G. (59), Ö.F. (72) ve S.S. (75) ile birlikte O.Y. (58) ve eşi F.Y.'nin (58) corona virüse karşı evde izleme, bilgilendirme ve onarım formu imzalatılmasına rağmen tutanağa uymayarak dışarıda serbest bir şekilde dolaştıkları tespit edildi. Cumhuriyet savcısının bilgisi doğrultusunda bu kişilere, sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira idari para cezası uygulandı.

İletişim Başkanı Altun'dan videolu corona virüs önlemleri mesajıİletişim Başkanı Fahrettin Altun, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadelede bazı ülkelerin uygulamalarını eleştirerek, Türkiye'nin güçlü sağlık sistemine ve sağlık çalışanlarına güvendiğini belirtti.
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