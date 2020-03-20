Corona karantinasını deldiler! İşte cezası...

Sumbas'ın Yeşilyayla Köyü ve Düziçi'ne bağlı Ellek Beldesi'nde, Suudi Arabistan'dan döndüğü öğrenilen ve evlerinde 14 gün geçirmeleri istenen R.G. (59), Ö.F. (72) ve S.S. (75) ile birlikte O.Y. (58) ve eşi F.Y.'nin (58) corona virüse karşı evde izleme, bilgilendirme ve onarım formu imzalatılmasına rağmen tutanağa uymayarak dışarıda serbest bir şekilde dolaştıkları tespit edildi. Cumhuriyet savcısının bilgisi doğrultusunda bu kişilere, sorumluluklarını yerine getirmedikleri gerekçesiyle Kabahatler Kanunu'na göre 392'şer lira idari para cezası uygulandı.