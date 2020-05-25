MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Corona tespit edilen fabrikadaki 11 işçinin tedavisi sürüyor!
ABONE OL
25.05.2020 - 13:16 | | DHA

Corona tespit edilen fabrikadaki 11 işçinin tedavisi sürüyor!

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde faaliyet gösteren iplik fabrikasında, corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkan 11 işçinin tedavisi devam ediyor. Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.

Corona tespit edilen fabrikadaki 11 işçinin tedavisi sürüyor!

Alaplı'da bulunan iplik fabrikasında 21 Mayıs'ta 3 işçinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Fabrikada üretime 1 Haziran'a kadar ara verilirken İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de filyasyon çalışmasına başladı. 800 işçinin çalıştığı fabrikada işçilerin temasta bulunduğu tespit edilen 96 kişiye de test yapıldı. Testlerde 8 işçi ve bir işçinin ailesinden 2 kişide corona virüs tespit edildi. Toplam 13 kişi, Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. İşçilerin tedavisinin sürdüğü ekiplerin de filyasyon çalışmasına devam ettiği bildirildi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, işçilerin sağlık durumlarının şu an için iyi olduğunu söyledi. Belediye ve diğer kurumların üzerlerine düşen görevleri en iyi şekilde yaptığını ifade eden Tekin, şunları kaydetti: "Uzun zamandan beri Alaplı Belediyesi tüm personeliyle birlikte çok güzel çalışmalar yaptı. Evden çıkamayan vatandaşlarımızın ihtiyacını karşıladık ve karşılamaya devam ediyoruz. 1500 aileye gıda yardımı yaptık. İlaçlama ve dezenfekte çalışmaları yaptık. İnşallah en kısa zaman bu illetten Türkiye ve tüm dünya olarak kurtuluruz. Son olarak fabrikada 11 işçide corona virüs çıktı. Oradaki arkadaşların hepsinin testleri yaplıyor. Testleri pozitif çıkan arkadaşlarımızın tedavileri sürüyor."

 

 

Bayramda evlerine giren ebabili besliyorlar!HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, ev kadını Melek Düzen (30), bayram günü pencereden evlerine giren ebabili görünce büyük sevinç yaşadı. Düzen, "Mübarek bir kuşun, böyle mübarek bir günde bize konuk olması çok mutlu etti. Kuş uçamıyor, yetkilerin gelip kuşu alıp, doğaya bırakmalarını istiyorum" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kısıtlamayı ihlal eden hırsızlık şüphelilerine ceza yağdı!

Kısıtlamayı ihlal eden hırsızlık şüphelilerine ceza yağdı!

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

Kredi kartı veya bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor...

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

'Türkiye'de 24 Nisan'da corona virüsün seyri değişti'

Bugün ve yarın bankalar, PTT ve kargolar açık mı? Çalışıyor mu?

Bugün ve yarın bankalar, PTT ve kargolar açık mı? Çalışıyor mu?

Sıradaki Haber