Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Corona vaka ölüm (hasta) test sayısı Türkiye'de kaça yükseldi? (1 Nisan CANLI rakamlar)

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son olarak yurdumuzu da etkilemeye başlayan corona virüs vaka ve vefat sayıları her gün açıklanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durum vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. İşte Sağlık Bakan Koca'nın açıkladığı Türkiye'deki son durum...



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU?



(1 NİSAN ÇARŞAMBA)



BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 14.396



BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2148



BUGÜNKÜ CAN KAYBI: 63

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 106.799



TOPLAM VAKA SAYISI: 15.679



TOPLAM CAN KAYBI: 277



