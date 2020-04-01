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HaberlerGündem Haberleri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Corona vaka ölüm (hasta) test sayısı Türkiye'de kaça yükseldi? (1 Nisan CANLI rakamlar)
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01.04.2020 - 23:29 |

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Corona vaka ölüm (hasta) test sayısı Türkiye'de kaça yükseldi? (1 Nisan CANLI rakamlar)

Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili meraklı araştırmalar devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki vatandaşımız, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün be gün açıklıyor. İşte 1 Nisan Çarşamba günü itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son durum...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Corona vaka ölüm (hasta) test sayısı Türkiye'de kaça yükseldi? (1 Nisan CANLI rakamlar)

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son olarak yurdumuzu da etkilemeye başlayan corona virüs vaka ve vefat sayıları her gün açıklanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son durum vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. İşte Sağlık Bakan Koca'nın açıkladığı Türkiye'deki son durum...

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

(1 NİSAN ÇARŞAMBA)

BUGÜNKÜ TEST SAYISI: 14.396

BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 2148

BUGÜNKÜ CAN KAYBI:  63

TOPLAM SAYILAR

TOPLAM TEST SAYISI: 106.799

TOPLAM VAKA SAYISI: 15.679

TOPLAM CAN KAYBI: 277

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