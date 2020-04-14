Corona virüs belirtileri nedir? Yeni bir araştırmaya ortaya çıktı! İşte gün gün corona virüs belirtileri...

Corona virüs ile ile ilgili peş peşe haberler gelmeye devam ediyor. Amerikan Tabipler Birliği tarafından yayınlanan tıp dergisinde yer alan bir araştırmada corona virüsün bireyler üzerinde nörolojik semptomlara yol açtığıiddia edildi. Makalenin detayları ve coronav irüs belirtileri ile ilgili son detaylar araştırılmaya başlandı. Peki corona virüs belirtileri nelerdir?

NÖROLOJİK SEMPTOMLAR MI GÖRÜLÜYOR?

Amerikan Tabipler Birliği tarafından yayınlanan JAMA Neuology adlı tıp dergisinde yayınlanan bir araştırmada, Covid-19'a yakalanan Çinlilerin bir kısmında koordinasyon ve konuşma bozukluğu gibi sorunların gözlemlendiği belirtildi.

Makaleye göre, salgının çıktığı Çin'in Vuhan kentinde hastalığı kapan 214 kişi ile ilgili verileri inceleyen uzmanlar, tüm hastaların yüzde 36'sında, ağır geçirenlerinse yüzde 46'sında bir takım nörolojik semptomların görüldü.

GÜN GÜN CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

1-3. gün

Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.

Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.

Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Ses boğuklaşır.

Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.

Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

5. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.

Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.

Eklem ağrıları görülür.

6. gün

Kuru öksürük başlar.

Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.

Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.

Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.

İshal ve kusma şiddetlenir.

7. gün

Ateş 38 dereceye yükselir.

Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün

Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.

Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.

Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.

Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

9. gün

Tüm belirtiler şiddetle artar.

Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.

Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın