Corona virüs belirtileri neler, nasıl anlaşılır? Corona virüsten nasıl korunulur?

Corona virüs haberleri gelmeye devam ediyor. Dünyada görülen corona virüs sayısı 600 bini geçti. Corona virüsün hızla yayılması sonrasında dünyanın gündeminde yer alıyor. Vatandaşlar corona virüsten nasıl korunacağını araştırıyor. Peki corona virüsten nasıl korunulur? Belirtileri nelerdir?

CORONA VİRÜSÜNDEN NASIL KORUNULUR?

Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılması gerekmektedir. Eğer mendil yok ise dirseğin iç kısmı kullanılmalı.

Kalabalık ortamlardan olabildiğince uzak durulması gerekilmektedir.

Kapalı alanların sık sık havalandırılmalıdır.

Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır.

Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanmalı, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalı.

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenilmelidir.

CORONA VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELER?

1-3. gün: Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar. Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir. Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Ses boğuklaşır. Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir. Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

5. gün: Boğaz ağrısı şiddetlenir. Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir. Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur. Eklem ağrıları görülür.

6. gün: Kuru öksürük başlar. Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir. Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar. Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır. İshal ve kusma şiddetlenir.

7. gün: Ateş 38 dereceye yükselir. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün: Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir. Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir. Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar. Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

9. gün: Tüm belirtiler şiddetle artar. Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür. Öksürük ve balgam çok şiddetlenir. Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir. Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.