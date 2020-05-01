Corona virüs belirtileri nelerdir? 6 yeni belirti eklendi! Corona virüsten nasıl korunulur?

Corona virüs dünyanın gündeminde yer alıyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, corona virüsün ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtilerine ek olarak 6 yeni semptom daha ekledi. Yeni belirtilerin neler olduğu ise merak ediliyor. Peki corona virüs belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

ABD Hastalıkları Önleme ve Kontrol Merkezi (CDC),corona virüs semptomlarına 6 yeni madde daha ekledi.

İŞTE CORONA VİRÜSÜN 6 YENİ BELİRTİSİ

Üşüme

Üşümeyle birlikte tekrar eden titreme

Kas ağrısı

Baş ağrısı

Boğaz ağrısı

Tat ve koku alma kaybı

CORONA VİRÜSTEN NASIL KORUNULUR?

WHO virüsten korunmak için şu tavsiyelerde bulunuyor: Ellerinizi yıkayın - sabun veya el temizlik jelleri virüsü öldürebilir Öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu mendille kapatın ve sonrasında virüsün yayılmasına engel olmak için ellerinizi yıkayın Gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan kaçının - elleriniz virüsün değdiği bir yere dokunursa virüs vücudunuza bulaşabilir Öksüren, hapşıran veya ateşi yüksek kişilerden uzak durun - 1 metre uzak durmak havaya bulaşabilecek virüsten korunmanızı sağlar.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ'NİN HAZIRLADIĞI CORONA VİRÜS BELİRTİLERİ TAKVİMİ

1-3. gün

Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.

Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.

Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.

4. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Ses boğuklaşır.

Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.

Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.

5. gün

Boğaz ağrısı şiddetlenir.

Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.

Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.

Eklem ağrıları görülür.

6. gün

Kuru öksürük başlar.

Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.

Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.

Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.

İshal ve kusma şiddetlenir.

7. gün

Ateş 38 dereceye yükselir.

Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

8. gün

Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.

Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.

Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.

Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.

9. gün

Tüm belirtiler şiddetle artar.

Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.

Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.

Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.

Bu belirtilere sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.