Corona virüsü için Türkiye'de flaş hamle! Coronavirüs nedir? Koronavirüs belirtileri neler? Corona virüs bulaşıcı mı? Nasıl bulaşır?

Koronavirüs dünyanın gündeminde! Aralık ayı içerisinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Zatürre'ye benzeyen belirtiler gösteren Corana virüs vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Çin'in ardından dört ülkede daha ortaya çıkan virüs son olarak ABD'de tespit edildi. Korona virüs hakkında Dünya Sağlık Örgütü hızla yayılmasından korkulan virüse ilişkin harekete geçti. Peki Wuhan virüsü ve Çin virüsü olarak da bilinen Corana virüs nedir, belirtileri neledir? Virüs insana nasıl bulaşıyor?

CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA HABERLERİ

Corona virüs için Türkiye'den flaş hamle!

Dünyayı sarsan corona virüs ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklama ile tüm tedbirlerin alındığını vurgulayarak vatandaşların endişe etmemelerini söyledi. Sağlık Bakanlığı tarafından, Çin'de ortaya çıkan 'coronavirüs' nedeniyle 2'si Ankara'da olmak üzere ülke genelinde 25 hastanede virüse karşı negatif basınçlı izalosyan sistemine sahip odalar oluşturuldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, '(Koronavirüsü) Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde bir operasyon merkezi oluşturduk. Bakanlık bünyesinde de bir bilim kurulu da oluşturuldu. Tüm tedbirlerimiz aldık, vatandaşlarımız endişe etmesin. Termal kamera ile şüpheli olarak tespit ettiğimiz, yani ateşinin olduğu bir yolcu olmadığını çok net bir ifade ile söyleyebilirim. Tahlil sonuçlarıyla Aksaray'daki hastanın domuz gribi olduğu kesinleşti.' açıklamasında bulundu.

CORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERİ: Koronavirüs bu pazardan yayılmış!

Ve resmi açıklama geldi! Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ölümcül koronavirüsün sıfır noktasının, Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarı olduğunu doğruladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koranavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı. Almanya'ya da sıçrayan virüsün bulaştığı kesinleşen kişi sayısı ise 4 bin 515'i buldu. Bu kişilerin 976’sının durumu ağır. Bununla birlikte Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden resmi açıklama geldi ve ölümcül koronavirüsün sıfır noktasının, Huanan Deniz Ürünleri Toptan Satış Pazarı olduğunu doğruladı. Pazarda yasadışı olarak koaladan, karıncayiyene, geyikten Misk kedisine kadar pek çok hayvan satılıyor.

CORONA VİRÜSÜ NEDİR?

Corona virüsler, insan ve kuşlar gibi memelilerde hastalıklara sebep olan virüslerdir. İnsanlarda genellikle ciddi olmayan fakat ölüm riski bulunduran solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olur. İnek ve domuzlarda ise ishal, tavuklarda üst solunum yolu hastalıklarına sebep olur. Bilinen türleri arasında MERS-CoV, SARS-CoV ve 2019-nCoV sayılabilir.

Coronaviridae ailesinden hayvan ailelerinde bulunan bir RNA virüsüdür. Solunum, sindirim ve boşaltım organlarını etkileyen virüs daha çok ilkbahar ve sonbaharda etkindir. Aslında Corona virüsü kedilerin sıklıkla karşılaştığı bir virüstür. Mutasyona uğramadan öldürücü olma riski neredeyse yok gibidir. Virüs kediden kediye temas yoluyla geçer, yayılma yoluysa genelde dışkıdır. Kedilerin neredeyse yarısı bu virüsle hayatlarında bir kez karşılaşırlar. Bu oran kedilerin toplu yaşadığı yerlerde daha da artar. Tanı testlerinde ise kedilerin metabolizmalarının virüse karşı oluşturduğu metabolik maddeler [antibody düzeyi (titer seviyesi)] ölçülebilir. Belirtiler genelde ateş, ishal ve halsizlik şeklinde olur. Ama neredeyse yüzde yüze varan oranlarda kediler bu virüsün hastalığını yenebilirler. Virüsün yayılması genelde "dışkılama > dışkıyla temas > tüy yalama" şeklinde olur. Düşük bir olasılık da olsa hava yolu da bulaşma yolları arasındadır. Corona virüsünün kedilerin rahatça atlattığı bu hastalığı, virüsün mutasyon geçirmesiyle ölümcül FIP'e dönüşür.

Bilimsel görüşlere göre Corona virüsü %2 ila %10 oranlarında FIP virüse dönüşür (FIPV). Bu mutasyonun nasıl gerçekleştiğine dair viroloji bilimi kesin veri sunamamaktadır. Şu halde Corona virüsünü kapan kedilerin %92-%98'i basit belirtilerle hastalığı atlatırken geri kalanlarda hastalık öldürücü FIP'e çevirmektedir. Corona virüsünün mutasyon geçirmiş hali olan FIP virüsü, FIP hastalığına neden olur.

CORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELERDİR?

İştahsızlık ve kilo kaybı

Ateş

Halsizlik ve durgunluk

Karın bölgesinin şişmesi

Görme sorunları, gözün sulanması ve gözde renk değişimi

Solunum sorunları ve nezle

Denge sorunları

Genel psikolojik durumda değişme, mutsuz ifade

CORONA VİRÜS (KORONAVİRÜS) TANISI NASIL KONULUR?



Tanı, otopsi haricinde kesin olarak konulamaz. Ancak birden çok yapılan testlerin her biri için güvenilirlik artacaktır. En sık kullanılan testler kan testleridir:

Kan testi: Bu test kanda Corona virüsü ile ilgili molekülleri araştırır. Testte, titer seviyesinin 3.200'ün üstünde olması hastalıktan şüphelenme nedenidir. Ancak kan değerlerindeki oynama nedeniyle belli bir süre sonunda test tekrarlanmalıdır. Ayrıca test kedinin Corona virüsü ile bulaşık olup olmadığı hakkında bilgi verir, yani virüsün mutasyon geçirip FIP olduğu ya da geçirmediği hakkında bilgi vermez.



Elisa testi*: Bir tür kan testi



RT-PRC testi*: Dışkı ve ağız içi mukoza testi



FA testi*: Doku ve karın içinde biriken sıvı için test



Karında biriken suyun incelenmesi: Islak FIP'te (bkz.: hastalık türleri) karında biriken sıvıyı inceler. Sıvıda protein oranının 35 g/L'yi geçmesi ve albümin/globulin'in %50'den büyük olması şüphelenme sebebidir. Hastalık sebebiyle karında biriken sıvı karakteristik olarak, kıvamlı, sarı ve bulanıktır.

Röntgen ve ultrason: Karında biriken sıvının ve bölgenin belirlenmesinde kullanılır.

Otopsi: Kedi öldükten sonra kesin tanı için yapılır. Amaç, ölen kediyle birlikte yaşayan kedilerin risk durumunu belirlemek olabilir.

CORONAVİRÜS TÜRLERİ

Alyuvarlara yerleşen virüs tüm vücudu sarar. Bağışıklık sistemini çökertir. İki çeşidi vardır:

Efuziv FIP:



Efüzyonlarla karakterize bu form daha öldürücüdür ve kediye daha çok rahatsızlık verir. Kan damarlarında yaptığı deformasyonla sıvının karın bölgesinde ve dokularda birikmesine sebep olur. Akciğer üzerine basınç olduğundan bu sıvı ara ara alınabilir.

Non Efuziv FIP:



Hastalığın, efuziv forma göre daha yavaş ilerleyen, daha zor gözlemlenen türüdür. İştahsızlık, kilo kaybı, tüy renginde kalitesizleşme, burun renginde açılma, belirtiler arasındadır. Belirtiler yavaş geliştiğinden ve nispeten hafif olduğundan tanı zor konur. Gözlerde de hasara sebep olabilir.

KORONAVİRÜS TEDAVİSİ VAR MI?

Hastalığın kesin tedavisi yoktur. Fakat Bağışıklık sistemi güçlendiriciler, interferonlar, vitamin kürleri (özellikle C vitamini), antibiyotik desteği en önemli tedavi araçları arasındadır.

CORONA VİRÜS YARASA ÇORBASINDAN MI BULAŞIYOR?

YARASA ÇORBASI NEDİR?

Birçok Asya ülkesinde, yarasalar çorbası popüler bir incelik olarak bilinir.. Bu egzotik hayranlarını Fiji Adaları'nda ağırlıyor. Çanağın ana özelliği bütün yarasaların pişirilmesi. Yarasa etinin güçlü ve hoş olmayan bir kokusu vardır. Onu atmak için yarasa gövdeleri, biber ve sarımsak özel bir sos ile ıslatılır.Yarasalar sadece çorbaya ilave değildir. Onlar da kızarmış ve daha sonra baharatlı bir sos ile masaya servis edilir.

KORONAVİRÜS SEBEBİ YARASA ÇORBASI MI?

Çin'in Wuhan kentinde ilk kez Aralık ayında ortaya çıkan, şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) benzerliği bulunan ve '2019-nCoV' olarak adlandırılan virüse yakalanan kişi sayısı 571 kişiye yükseldi. Ülke genelindeki 25 farklı eyalet ve kentte yeni koronavirüs bulaşan kişilerden 95’inin durumunun ağır olduğu bildirdi. Birkaç hafta içerisinde hızla yayılan virüse, Çin'in dışındaki ülkelerde de rastlanmaya başlandı.

Bugüne kadar virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17’e ulaştı. Öte yandan, virüsün bulaştığı kişilerle temasa geçen 5 bin 897 kişiden 4 bin 928’i müşahade altına alındı.

Birkaç hafta içerisinde hızla yayılan virüse, Çin'in dışındaki ülkelerde de rastlanmaya başlandı. Dün itibariyle Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi’nde birer kişide saptanan virüs, bununla birlikte ABD, Japonya, Güney Kore’de 1’er kişide, Taylan’da 3 kişide tespit edildi.

Virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler arasına ulaşımın durdurulması da eklendi. Kente bugün itibariyle, otobüs, metro, feribot seferleriyle hava yolu ve demiryollarının dış hat seferleri ikinci bir talimata kadar kapatıldı.

Virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler arasına ulaşımın durdurulması da eklendi. Kente bugün itibariyle, otobüs, metro, feribot seferleriyle hava yolu ve demiryollarının dış hat seferleri ikinci bir talimata kadar kapatıldı.

Vuhan yerel hükümet departmanlarından yapılan açıklamayla halktan “özel bir nedeni olmaması durumunda” şehri terk etmemesi ve tüm halkın maske takması talep edildi.

Bu arada, kente 22 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında grup tur hizmeti verecek bütün turizm acentelerinin faaliyetleri ikinci bir açıklamaya kadar askıya alındı.