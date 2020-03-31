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31.03.2020 - 13:44 | | DHA

Son dakika: Corona virüs denetimi nedeniyle araç kuyruğu oluştu!

Son dakika haberlere göre, Ankara'da kent girişinde durdurulan araçlar dezenfekte edilirken, sürücü ve yolcuların corona virüs salgınına karşı ateşleri ölçüldü. Kontroller sırasında uzun araç kuyrukları oluştu.

Ankara-Samsun yolunun Mamak ilçesi Kayaş kavşağı mevkiinde corona virüs tedbirleri kapsamında önlemler artırıldı. Polisler, kontrol noktasında araçları tek tek durdurup, çoğu maske ve eldiven takarak önlem alan sürücü ve yolcuları salgına karşı uyardı. 65 yaş üstü vatandaşların seyahat izin belgeleri kontrol edilirken, belgesi olmayanlara idari para cezası uygulandı. Valilik izniyle sefer yapan şehirler arası otobüslerde de denetim yapıldı.

Son dakika: Corona virüs denetimi nedeniyle araç kuyruğu oluştu

YOĞUNLUK OLUŞTU

Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri de aynı bölgede sürücü ve yolcuların ateşini ölçtü. Ateşi 37'nin üzerinde olanlar, tedbir amaçlı bölgedeki ambulansla kontrol için hastaneye sevk edildi. Araçların içi ve dışı ise belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Son dakika: Corona virüs denetimi nedeniyle araç kuyruğu oluştu

Önce iç kısımları dezenfekte edilen araçlar, daha sonra Mamak Belediyesi'nin geliştirdiği 'Covid-19 Dezenfeksiyon Kabini'ne sokuldu. Otomobil, kamyon ve TIR gibi araçlar, kabinden geçerek dezenfekte edildi. Kontroller nedeniyle Ankara-Samsun yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Son dakika: Corona virüs denetimi nedeniyle araç kuyruğu oluştu

'YÜZDE YÜZ DEZENFEKSİYON'

Mamak Belediyesi yetkilisi Muhittin Güngör, önce içleri temizlenen araçların daha sonra kabinden geçtiğini belirterek, "Bu kabinde yüzde yüz dezenfeksiyona ulaşmış oluyoruz. Daha sağlıklı bir çalışma yapıyoruz. Kurduğumuz bu kabin şu an Türkiye'de bir ilk. Ayrıca cadde ve sokaklarda da 'Covid-19 Savar' adlı araçlarımız çalışıyor. Tamamen sağlık işlerine yöneldik, corona virüsle mücadele ediyoruz. İnşallah hep beraber bunun üstesinden geleceğiz" ifadelerini kullandı.

Corona virüs denetimi nedeniyle araç kuyruğu oluştu!Ankara'da kent girişinde durdurulan araçlar dezenfekte edilirken, sürücü ve yolcuların corona virüs salgınına karşı ateşleri ölçüldü. Kontroller sırasında uzun araç kuyrukları oluştu.
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