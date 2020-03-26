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26.03.2020 - 11:46 | | AA

Corona virüs dinlemediler! Basıldılar...

 Bursa'da, yeni tip Corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken bir gece kulübünde 20 kişi gözaltına alındı.

Corona virüs dinlemediler! Basıldılar...

Bursa Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı tutulması geren bir gece kulübünün faaliyetlerine devam ettiği bilgisine ulaştı.

Altıparmak Mahallesi'nde dışarıdan bakıldığında kapalı olarak görülen ve içeriye gizlice müşteri alınan mekana Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği, Ahlak Büro Amirliği ve Çarşı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.

Çalışmada, aralarında kadın ve erkek çalışanlar ile müşterilerin de bulunduğu 20 kişi yakalandı.

Gece kulübü ekiplerce kapatılırken, şüpheliler emniyete götürüldü. 

Corona virüs dinlemediler Basıldılar...

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