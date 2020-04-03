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03.04.2020 - 20:05 |

Corona virüs hangi ilde (şehirde) ne kadar görüldü? - 3 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli corona virüs vaka ölüm sayıları

İlk olarak uzak doğu ülkesi Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkmasının ardından çok kısa bir süre içinde tüm dünyada etkili olmaya başlayan Koronavirüs ile ilgili meraklı aramalar sürüyor. Çin'in ardından çok kısa bir süre içinde tüm dünyada görülen ve 55 binden fazla insanın ölümüne sebebiyet veren Corona virüsü ile ilgili ülkemizde yaşananları bir araya getirdik. Peki Türkiye'de corona virüsten kaç kişi öldü, kaç kişiye virüs bulaştı?

Corona virüs hangi ilde (şehirde) ne kadar görüldü? - 3 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli corona virüs vaka ölüm sayıları

Çin'de Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yüzlere kişiye bulaşıp şimdiye dek 55 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Corona virüsü hakkında merak edilen bazı sorular yanıt bulmaya başladı. Peki Wuhan virüsü olarak da bilinen Corona virüs ülkemizde kaç kişiye bulaştı, kaç kişi hayatını kaybetti?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? 

Corona virüs hangi ilde (şehirde) ne kadar görüldü - 3 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli corona virüs vaka ölüm sayıları



3 NİSAN İL İL SON DURUM

Corona virüs hangi ilde (şehirde) ne kadar görüldü - 3 Nisan İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli corona virüs vaka ölüm sayıları







MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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