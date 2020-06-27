27.06.2020 - 23:03 | | AA
Corona virüs hastası Türkler, Rusya'dan yurda getirildi
Rusya'da, yeni tip corona virüs (Covid-19) hastası 2 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığınca gönderilen ambulans uçakla Bursa'ya getirildi
Blagoveshchensk şehrinde yaşayan Sedrettin Küçük (59) ile Svobodnenskaya şehrinde yaşayan Uğur Kurt (51), Kovid-19 testleri pozitif çıkınca hastaneye kaldırıldı.
Yakınlarının durumu Türkiye'deki yetkililere bildirmesi üzerine Sağlık Bakanlığı, hastaları yurda getirmek için bu ülkeye ambulans uçak gönderdi.
Küçük ve Kurt, ambulans uçakla Bursa Yenişehir Havalimanı'na getirildi.
Burada ambulansa bindirilen hastalar Bursa Şehir Hastanesine götürüldü.
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