Corona virüs için kurulacak hastanenin kablolarını çaldılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son 8 ayda Güngören, Bağcılar, Sultangazi, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece'de meydana gelen ve değeri 100 binlerce TL'yi bulan 11 ayrı hırsızlık olayı üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin eşkallerini ve kullandıkları aracı tespit etti. Polis, belirlenen eşkaller ve araç üzerinde çalışma başlattı.

Polis şüphelendi, takibe aldı

Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları sürerken, şüphelilerin kullandığı araç Bakırköy'de görüldü. Aracın çalıntı plakalı olduğu belirlenmesi üzerine polisin takibi başladı. Şüpheli aracın Atatürk Havalimanı içerisine inşa edilen Yeşilköy Hastanesinin şantiyesine girdiği görüldü. Bunun üzerine çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Polis şantiyeye girdiğinde, yüzleri maskeli elleri eldivenli şüphelilerin araçlarına inşaat alanındaki bakır telleri yüklediğini gördü. Bunun üzerine polis, şahıslara müdahale etmek istedi ancak şüpheliler araçlarına binerek kaçmaya başladı.

Nefes kesen hırsız-polis kovalamacası kamerada

Hırsızlar kabloları yükledikleri araçla kaçmaya başlayınca polis ekipleri onları yakalamak için peşinden gitti. Ekip araçlarından biri direksiyonunu şüphelilerin kullandığı aracın önüne kırarak hırsızlara kaçacak yer bırakmadı. Kovalamacanın ardından aracın içerisindeki şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Tüm bunlar güvenlik kameraları ve polis kameralarına saniye saniye yansıdı. Hırsızların inşaattan çaldığı 70 bin TL değerindeki kablolar şantiye alanındaki görevlilere teslim edildi. Gözaltına alınan 6 kişi Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Şüpheliler suç makinesi çıktı, hepsi tutuklandı

Emniyette ifadeleri alınan şahıslar Sadettin B.'nin (45) 34, Doğan G.'nin (30) 31, Emre M.'nin (24) 31 suçtan kaydı olduğu, Sedat G.'nin (33) 16 suç kaydı 1 aranma, Murat B.'nin (24) 33 suç kaydı ve 17 aranma, Onur G.'nin (26) ise 31 suç kaydı ve 3 adet aranmasının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin daha önce gerçekleştirdiği hırsızlık olaylarına ait güvenlik kamerası görüntülerinde girdikleri yerlerden dakikalar içerisinde binlerce TL değerinde malzeme çaldıkları ve araçlarına yükleyerek oralardan ayrıldıkları görüldü.