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26.03.2020 - 09:05 |

Corona virüs iddiaları yalanlanmıştı... Melis Eczanesi'nde ikinci ölüm!

İstanbul Beyoğlu’ndaki 50 yıllık Melis Eczanesi’nin sahibi İhsan Giray’ın (89) ölümünün ardından aynı eczanede çalışan Ekrem Özdemir (69) de hayatını kaybetti.

Corona virüs iddiaları yalanlanmıştı... Melis Eczanesi'nde ikinci ölüm!

İhsan Giray’ın hayatını kaybetmesinin ardından corona virüs nedeniyle öldüğü iddia edilmişti. İhsan Giray’ın doktor oğlu Serdar Giray ise corona virüs iddiasını yalanlamıştı.

Hürriyet'in haberine göre; Melis Eczanesi’nde çalışan Özdemir ise solunum rahatsızlığı nedeniyle önceki hafta Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yatırıldı. Daha önceden de kronik akciğer rahatsızlıkları bulunduğu öğrenilen Özdemir, tedavilere rağmen önceki gün hayatını kaybetti.

Özdemir vefatının ardından Çekmeköy’de toprağa verildi. İhsan Giray’ın ve Ekrem Özdemir’in vefatı akıllara corona virüs şüphesini getirdi. Özdemir ailesi konuyla ilgili açıklama yapmazken cenaze törenine sınırlı sayıda insan alındığı öğrenildi.

Melis Eczanesi ise gün boyunca kapalı kaldı.

Hastaneden kaçtığı ileri sürülen kişi, polisi alarma geçirdiDenizli'de, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındığı hastaneden kaçtığı öne sürülen Murat E., polisi alarma geçirdi. Hastane yakınlarında polis ekipleri tarafından durdurulan, etrafı güvenlik şeridiyle çevrilen kişi, özel kıyafetli sağlık ekiplerince ambulansla tekrar hastaneye götürüldü. Murat E. ambulansa bineceği sırada, Ben terörist değilim. Beni çekmeyin. Sıkıntı yok kardeşim. Ben Ankara bebesiyim" dedi.
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