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26.06.2020 - 13:44 | | İHA

Corona virüs kısıtlamasının ardından sahiller hareketlendi!

Muğla’nın dünyaca ünlü sahillerinde corona virüs (Kovid-19) nedeniyle uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasının ardından iç turizmin hareketlenmesiyle vatandaşlar, güneşin ve denizin tadını çıkardı. Sahilde ve denizde sosyal mesafeye dikkat eden vatandaşların maske tedbirine ise genellikle uymadıkları görüldü.

Corona virüs kısıtlamasının ardından sahiller hareketlendi!

Termometrelerin 32 dereceyi gösterdiği, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece ölçüldüğü, Muğla’da, güzel havayı fırsat bilen bazı vatandaşlar, günü sahillerde geçirmeyi tercih etti. Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından ilçedeki dünyaca ünlü İztuzu ve Sarıgerme sahilleri tercih edildi. Sabah saatlerinden itibaren sahile giden vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun yerleştirilen şezlonglarda güneşlendi, denize girmenin keyfini yaşadı.

Denize birlikte giren aileler dışındakilerin suda sosyal mesafeyi koruduğu gözlendi. Kumsalda yürüyen, sahilde dinlenen ve piknik yapan vatandaşların ise genelinde maske olmadığı görüldü.

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