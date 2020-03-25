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25.03.2020 - 15:15 | | DHA

Corona virüs korkusundan intihara kalkıştı

Kütahya’da kendisini odasına kilitleyip, ilaç içerek intihara kalkışan H.G. (29) adlı kadını, polis ve itfaiye ekipleri kapıyı kırıp, içeri girerek kurtardı. Hastanede tedaviye alınan H.G.’nin ilk ifadesinde, corona virüsün kendisine ve ailesine bulaşmasından endişe ettiğini belirterek, “Ne yaptığımı hatırlamıyorum, corona virüs haberleri psikolojimi bozdu” dedi.

Corona virüs korkusundan intihara kalkıştı

100’ncü Yıl Mahallesi’ndeki bir apartmanın 5’inci katında annesi ve babasıyla birlikte oturan H.G., kendisini odasına kilitleyip, intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine yakınları polise haber verdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pencereye çıkan H.G. polisleri görünce odasında bulunan dizüstü bilgisayar ve yazıcı gibi elektronik eşyaların yanı sıra saksıları site bahçesine fırlattı.

İtfaiye ekipleri H.G.’nin atlama ihtimaline karşı pencerenin altına hava yastığı açıp, merdivenle 5’inci katın penceresine çıktı. Bu sırada polis ekipleri de daireye girerek odanın kapısı önünde genç kadını ikna etmeye çalıştı. Pencerede itfaiye ekiplerini gören H.G. çok sayıda hap içerek intihara kalkıştı. İtfaiye ekiplerinin uyarısı üzerine polis, kapıyı kırarak içeri girdi. Bu sırada H.G. sinir krizi geçirerek bayıldı.

Corona virüs korkusundan intihara kalkıştı

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi odasında yapılan H.G. ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

'HABERLER PSİKOLOJİMİ BOZDU'

Midesi yıkanan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen H.G., ilk ifadesinde corona virüs haberlerinin psikolojini bozduğunu söyledi. Virüsün kendisine ve ailesine bulaşmasından endişe ettiğini anlatan H.G., “Ne yaptığımı hatırlamıyorum, corona virüs haberleri psikolojimi bozdu” dedi.

Corona virüs korkusundan intihara kalkıştı

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