MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri 'Corona virüs nedeniyle eviniz daha güvenli' diyen doktora yumruklu saldırı!
ABONE OL
22.03.2020 - 15:15 | | DHA

'Corona virüs nedeniyle eviniz daha güvenli' diyen doktora yumruklu saldırı!

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne baş ağrısı şikayetiyle giden S.A., "Durumunuz ciddi değil, corona virüs nedeniyle eviniz daha güvenli" diyen doktor Okan K.'ye yumrukla saldırdı. S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı.

'Corona virüs nedeniyle eviniz daha güvenli' diyen doktora yumruklu saldırı!

Olay, öğle saatlerinde, Düzce'deki Atatürk Devlet Hastanesi'nin acil servisinde meydana geldi. Baş ağrısı şikayetiyle hastaneye gelen S.A., acilen tedavi edilmek istediğini söyledi. Acil serviste görevli doktor Okan K. ise S.A.'ya sağlık durumunun ciddi olmadığını, corona virüs nedeniyle hastanenin riskli olduğunu ve evinin daha güvenli olduğunu söyledi. Bunun üzerine S.A., boğazına sarıldığı doktora yumruk attı. Hastanedeki güvenlik görevlileri araya girerken, S.A., polis ekiplerince gözaltına alındı. Doktor Okan K. ise darp raporu aldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Pes dedirten görüntü! Kapının üzerine oturup, ayaklarıyla kullandıMardin’in Kızıltepe ilçesinde kimliği belirsiz sürücü, hareket halindeki kamyonetin kapısının üzerine oturup, direksiyona ayaklarıyla yön vererek aracı kullandı. Sürücünün, tehlikeli şekilde araç kullandığını görenler gözlerine inanamadı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İnşirah suresi Türkçe meali, okunuşu ve anlamı! İnşirah Suresi nerede indirildi, kaç ayetten oluşur?

İnşirah suresi Türkçe meali, okunuşu ve anlamı! İnşirah Suresi nerede indirildi, kaç ayetten oluşur?

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

İşte virüs önlemleri ve hukuki sorumluluk

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

İtalya'da Başbakan Conte ‘kolay bir karar değil’ dedi ve açıkladı

İtalya'da Başbakan Conte ‘kolay bir karar değil’ dedi ve açıkladı

Sıradaki Haber